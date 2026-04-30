Hasta hace poco tiempo, las críticas más furtivas al modelo económico del Gobierno reconocían que la propia injusticia del sistema otorgaba facilidades a consumos característicos de la clase media más acomodada. Sin embargo, datos difundidos en las últimas semanas matizan esa visión y empiezan a demostrar inestabilidad entre los sectores que hasta ahora no se veían tan perjudicados.

Desde los turistas que salen desde Ezeiza, la compra de dólar ahorro y hasta el otrogamiento de créditos hipotecarios. Diversos reportes oficiales marcan balances negativos que hasta el año pasado mostraban una cara distinta y que contribuía al paradigma de la Argentina "a dos velocidades". Mientras los ingresos deprimidos hunden el consumo masivo, se desarticula el aparato productivo de los conurbanos y las tarifas aprietan cada vez más a los hogares, una porción de la sociedad disfruta de las mieles de la estabilidad cambiaria que se nutre del salvataje estadounidense y las divisas generadas por los rubros primarios de la economía, concentrados en el ámbito energético.

De momento, el arranque de 2026 siembra dudas sobre esta perspectiva que divide a la sociedad tal como pasó en la década del 90, en pleno auge del menemismo.

Menos dólar ahorro

En marzo, las compras de divisas por parte de argentinos superaron los U$S 2.000 millones, de acuerdo con cifras oficiales del Banco Central. Aun así, el nivel de adquisición de dólar ahorro o minorista por parte de individuos fue el segundo más bajo desde que se levantaron las restricciones cambiarias.

Según el informe sobre la evolución del mercado de cambios y el balance cambiario elaborado por el BCRA, las personas físicas realizaron compras brutas por U$S 2.363 millones y ventas por U$S 466 millones. En términos de participación, cerca de 1,5 millones de personas compraron dólares, mientras que unas 750 mil optaron por vender. En comparación con febrero, las compras disminuyeron en aproximadamente U$S 5 millones, mientras que las ventas crecieron en U$S 186 millones.

Retroceso en la venta de autos nuevos

El sector automotor también atraviesa un momento complejo tras la caída en los patentamientos registrada en abril. Según datos de la actividad, las ventas de vehículos 0 km acumulan una baja interanual del 22%, superando las previsiones iniciales.

Hasta los últimos días del mes se habían contabilizado algo más de 30.000 unidades entre autos y utilitarios livianos. Si bien las proyecciones estiman que abril podría cerrar cerca de las 44.000 unidades, el número quedaría por debajo de las más de 50.000 operaciones que se esperaban.

Ante este escenario, las concesionarias comenzaron a aplicar descuentos importantes —en algunos casos de hasta el 20%— con el objetivo de sostener el nivel de ventas y cumplir con las metas fijadas por las terminales. Desde el sector atribuyen la caída a la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder al crédito y la incertidumbre económica, sumado al avance de automotrices chinas con precios más competitivos.

Menos viajes al exterior

El turismo internacional también refleja cambios en el comportamiento de los argentinos. Según datos del IndecC, durante el primer trimestre de 2026 se registró un déficit de U$S 1.094,3 millones, producto de un mayor gasto en el exterior frente a los ingresos generados por turistas extranjeros. Pero el dato esencial yace en la cantidad de personas que salieron.

En marzo, se fueron del país 1.061.800 residentes, mientras que ingresaron 509.600 visitantes, lo que generó un saldo negativo de 552.200 personas. No obstante, se observa una moderación en la tendencia: los viajes al exterior cayeron 20% interanual ese mes, mientras que el turismo receptivo creció 6,3%.

Para el acumulado del trimestre, el turismo emisivo alcanzó los 4.455.000 viajeros, con una baja del 12,2% frente al año anterior, mientras que el ingreso de turistas extranjeros sumó 1.725.800 personas, lo que representó un incremento del 4,8%.

En conjunto, estos indicadores muestran un escenario en el que distintos sectores de la economía empiezan a evidenciar señales de enfriamiento, incluso entre aquellos que hasta hace poco parecían menos afectados. (Con información de El Destape)