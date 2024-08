La crisis que atraviesa el sector del transporte público de pasajeros no es nada nueva; de hecho, el propio Ricardo Delcausse confirmó en dialogo con Ahora ElDía que su empresa Buses Gualeguaychú trabaja a pérdida desde 2021. “Presenté los balances ante la Municipalidad: desde hace tres años trabajamos a pérdida y tenemos que cerrar el del primer semestre de 2024, que sin duda va a ser el peor de todos”, sentenció el referente y portavoz de los transportistas de la ciudad.

“No se puede seguir trabajando de esta forma porque el empresario se descapitaliza”, adelantó, y esbozó una preocupante visión acerca del futuro cercano: “en ciudades como Gualeguaychú, el transporte público tiende a desaparecer porque no se pueden pagar los sueldos. En estas condiciones no falta mucho tiempo para que eso ocurra y habló de este año porque no nos van quedando alternativas”, alertó.

Otro dato que brindó para graficar la crisis del sector, es que los colectivos más nuevos que circulan por las calles de la ciudad son modelo 2014. “En 2017 adquirimos tres unidades que tenían en ese momento tres años de antigüedad, hoy siguen siendo los más nuevos y siempre es mejor trabajar con colectivos cero kilómetros porque se rompen menos, pero con la situación actual que estamos viviendo resulta imposible hacer un recambio del parque automotor”, aseguró. Y agregó: “Sin subsidios es imposible, en todos los países del mundo el transporte es subsidiado o lo maneja el Estado a sabiendas que es una inversión”.

En el interior del país se sintió el cimbronazo del ajuste propuesto por la gestión del presidente Milei: no se enviaron más fondos. En Entre Ríos, el gobernador Rogelio Frigerio se hizo cargo del tema y envió las partidas para subsidiar a las empresas para que los colectivos sigan circulando, pero ahora “son 2 pesos con 50”, valoró el transportista, debido a que ese monto no se ha actualizado desde octubre de 2023 cuando aún lo pagaba Nación. “Con la inflación acumulada desde ese mes a la actualidad, el monto debería ser el doble ya que el índice hoy supera el 100%”, destacó Delcausse y aclaró que “son aproximadamente $5.000.000 y la masa salarial que debemos afrontar por mes está entre 25 y 28 millones”.

En lo inmediato, lo que se está definiendo cuál será el aumento salarial que pedirá UTA y las medidas de fuerza que se tomarán en caso de no llegar a un acuerdo: “Dentro de todo el barullo que representa el tema del transporte, lo más complicado es el gremio porque no pelean por el empleado, pelean por lo de ellos, hay una cantidad de aportes que son para los gremios, no para los empleados”, cuestionó Delcausse, y pronosticó que, según su experiencia, “se van a venir paros”.

“En el transporte hay que barajar y dar de nuevo porque por donde tocás sale pus”, planteó, y marcó que “en Gualeguaychú, por ejemplo, hay 10.000 personas con discapacidad, es decir 15 mil personas que viajan gratis, porque un 50% tiene acompañante, y esos costos lo tiene que afrontar la empresa; por eso siempre digo que es fácil hacer política con plata ajena”, se quejó.

En lo que respecta al vínculo con la gestión municipal, reveló que “esta semana me reuní con el director de Asuntos Legales, me recibió muy bien y entendió las problemáticas del sector, pero el Municipio hoy en día tiene pocas armas para poder solucionar el conflicto”, sentenció.

¿Otra vez aumenta el boleto?

Em julio, el boleto tuvo un incremento y se fijó en $737. Sin embargo, para Delcausse tendría que costar como mínimo $850. “Paraná, que es mucho más grande que Gualeguaychú, tiene un boleto de $940. La lógica dice que, a menor cantidad de habitantes, el boleto debe ser más caro porque el colectivero tiene menos posibilidades de levantar gente”, comparó.

Igualmente, reconoció que “ya el boleto a $737 es difícil de pagar por la situación que vive el país y si se lo aumenta mucho, los pasajeros no van a poder pagarlo y van a dejar de tomar colectivos; nosotros pedimos un nuevo aumento en agosto, ahora depende de las charlas que tengan en el Municipio”, finalizó Delcausse.

El Gobierno quitará los subsidios en CABA y el conflicto puede escalar a nivel nacional

“Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires”, repite a menudo Delcausse y cuestiona la diferencia que hay con respecto a los subsidios al interior del país.

“Dudo que se los quiten porque se les puede paralizar el país, en Gualeguaychú los sacan porque el único que se queja soy yo, pero en Buenos Aires puede haber un lío importante”, opinó el transportista, quien desconfía que el Gobierno nacional pueda poner en práctica el ajuste anunciado oficialmente por la Secretaría de Transporte. “Hemos establecido que, desde el mes de septiembre, la Ciudad de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado nacional no va a poner un peso más", informó el titular de la cartera Franco Mogetta.

Desde el gobierno de Jorge Macri rápidamente respondieron que no se harán cargo: “Las líneas de colectivo que recorren el territorio de la Ciudad de Buenos Aires dependen directamente del Gobierno nacional. Tienen la facultad de decidir si mantiene o quita los subsidios, aumentar sus tarifas o cambiar sus recorridos”, señalaron.

Mientras tanto, y a pocas horas de que entre en vigencia un nuevo cuadro tarifario que llevará el boleto mínimo en el AMBA a $ 371,13, las cámaras empresarias alertaron por lo insuficiente del aumento y pidieron cuadriplicar los valores para garantizar la continuidad del servicio, poniéndole fecha a una nueva paralización de los mismos.

“A principio de septiembre debería multiplicarse por cuatro el sistema tarifario para que los colectivos puedan seguir funcionando como hasta hoy. El boleto mínimo debería pasar a $1.080. Entre 3 y 6 kilómetros unos $1.200, y entre 6 y 12 kilómetros aproximadamente $1.500. En las reuniones con el Gobierno nunca se habló de un salto tan abrupto, pero tampoco se había hablado de una quita de subsidio. Si esto no se resuelve, los colectivos no van a funcionar", alertó Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA).

Con este panorama, todo tiende a avizorar una escalada en el conflicto del transporte público de pasajeros, con fuertes disputas entre funcionarios, empresarios y gremialistas, y con la incertidumbre de miles de argentinos que necesitan de los colectivos para poder ir a trabajar, y que el costo del boleto no le signifique gran parte de sus ganancias por su jornada laboral.