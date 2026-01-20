La actividad metalúrgica registró en diciembre una fuerte contracción interanual del 7,1%, profundizando la crisis de un sector que ya había sufrido un duro 2024.

Según el último informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimira), el uso de la capacidad instalada se hundió hasta el 44%, una cifra alarmante que no se veía desde los meses más críticos del confinamiento en 2020.

Entre Ríos bajo la lupa

Si bien la caída a nivel nacional fue liderada por provincias como Buenos Aires (-9,2%), Córdoba (-8,6%) y Santa Fe (7,3%), el informe indica que Entre Ríos no pudo escapar a la tendencia recesiva: la provincia registró una caída del 1,6% en su actividad metalúrgica durante diciembre.

Aunque el descenso entrerriano fue más moderado en comparación con los grandes centros industriales, el dato marca un cambio de tendencia preocupante: tras haber mostrado cierta resiliencia o variaciones positivas en meses anteriores (como el leve repunte del 0,5% reportado anteriormente), la industria local terminó el año en rojo, afectada principalmente por la pérdida de dinamismo en sectores clave.

Sectores y empleo en alerta

Al analizar el desempeño por subsectores, se observaron caídas generalizadas en los principales segmentos de la actividad a nivel nacional. La fundición lideró las bajas con un desplome del 19,8%, seguida por maquinaria agrícola (-8,5%), equipo eléctrico (-7,1%), autopartes (-5,8%) y bienes de capital (-5,4%). El único rubro que mostró una mejora fue carrocerías y remolques, con un incremento del 1,5% interanual.

Desde Adimira advirtieron además sobre el impacto del frente externo y la debilidad de la demanda interna. El presidente de la entidad, Elio Del Re, señaló que “el cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las dificultades que atraviesa la industria metalúrgica”, y remarcó la necesidad de una política industrial integral.

En ese sentido, alertó que “el nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional, en un contexto de consumo en marcado retroceso”.

En materia de empleo, el informe mostró una caída interanual del 2,5%, mientras que en la comparación mensual no se registraron variaciones. En el comercio exterior, las importaciones de productos metalúrgicos crecieron 18,9% interanual, mientras que las exportaciones cayeron 10,4%, profundizando el desequilibrio del sector.

Fuente: APFDigital