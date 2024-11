En el último día de declaración en el juicio que atrae al mundo en Avignon, su víctima, Gisèle Pelicot, dijo que la sociedad “machista” debe cambiar su actitud ante la violación y se deben cambiar las leyes en Francia.

Enfrente estaba Dominique, su ex marido, el autor de sus torturas, que instó a más de 90 personas a que la violaron cuando la drogaba en su propia cama. Al menos 50 han declarado hasta hoy. Él declaró por última vez, en un juicio que va a finalizar el 20 de diciembre.

Madame Pelicot no recuerda nada y su tragedia y dignidad la ha convertido en un ícono feminista. Ayer sus dos hijos exigieron a su padre, a quien llaman “Monsieur” y no por su nombre, revelar si su hija Caroline, sus ex esposas y sus nietos también habían sido violados o drogados. Todos se han divorciado, a causa del conmovedor y morboso caso en un pueblo de la Provence francesa. Encontraron fotos de su hija dormida y con una lingerie que ella no reconoce. A sus nietos los invitó “a jugar al doctor”. El acusado asegura que no lo hizo.

En su última declaración ante el tribunal penal de Avignon, Gisele Pelicot dijo: “Es hora de que cambie la sociedad machista y patriarcal que trivializa la violación. Es hora de que cambiemos la forma en que vemos la violación”.

La declaración de Dominique

Dominique Pelicot declaró este martes por la tarde. Admitió en el juicio que su “fantasía” era “dominar a una mujer rebelde”.

El acusado habla, llorando, de la violación que dice haber sufrido cuando tenía 9 años y de la violación en la que lo obligaron a participar cuando tenía 14 años. "Se creó una grieta", dijo.

“Creo que esta grieta que conservé se acerca a eso, a lo que viví cuando tenía 14 años. Se acerca a eso la fantasía que sin delicadeza volví a revivir” declaró hoy.

Entonces Dominique Pelicot dijo que conocía “dos dioses” en su vida: su madre y Gisèle Pelicot. “Hablaba de una santa porque ella siempre fue igual a sí misma, benéfica”, dijo.

"Si vine a hacer lo que hice, a través de personas que aceptaron voluntariamente lo que me propuse, fue someter a una mujer rebelde. Era mi fantasía, egoísta, sin hacerla sufrir. Toe mi móvil como quieras, pero así es", afirmó.

"Mantengo que nunca he tocado a mis hijos y a mis nietos, a quienes amo enormemente", declaró Dominique Pelicot en el preámbulo.

A continuación tomó la palabra Antoine Camus. El abogado de Caroline Darian, en particular, le recordó con fuertes palabras que ésta es "la última oportunidad de interactuar con sus hijos".

“Con sus palabras la condena al infierno perpetuo”, aseguró Camus, refiriéndose a las declaraciones del acusado explicando que no estaba seguro de que fuera su hija la que aparece en las fotos y que no estaba seguro de haberlas tomado.

“¿Está de acuerdo en darle una explicación que no le dio sobre estas fotos y este archivo eliminado de 'mi chica desnuda'? ¿Está de acuerdo en proporcionar una respuesta audible y humana?”, preguntó.

"No estoy tratando de convencerla. No recuerdo haberle tomado fotos. Ella se conoce mejor que yo. Si lo hubiera hecho, lo diría. Lo digo directamente a los ojos, no lo haría. Nunca te he tocado. Me entristece ver ciertas cosas. Sinceramente, Caroline, nunca te he hecho nada...", dijo Dominique Pelicot, antes de ser interrumpido.

"Mientes, mientes. No tienes el coraje de decir la verdad, ni siquiera sobre tu ex esposa. Morirás en mentiras. Estás solo con mentiras”, respondió Caroline Darian, furiosa, antes de volver a sentarse.

Ambos hermanos pidieron penas duras para los acusados. David Pelicot dijo que quería que "los castigaran por los horrores que le hicieron a mi madre".

Los acusados podrían ser encarcelados por hasta 20 años si son condenados. Tienen entre 26 y 74 años y entre ellos hay un concejal local, un periodista, un funcionario de prisiones, una enfermera, trabajadores agrícolas y conductores de camiones. Había una inclinación étnica: Pelicot buscaba a negros y árabes y gente de clase baja como violadores. Se teme que la llevara a los estacionamientos, donde duermen los camioneros en las rutas de Francia, para que la violaran.