El secretario general de la CTA de Entre Ríos, Sergio Elizar, salió al cruce del intendente de San José, Gustavo Bastián, quien declaró que, de ser gobernador, no anularía la reforma previsional ni la disolución del Iosper implementadas por el gobierno provincial.

Elizar manifestó su sorpresa ante estas declaraciones: “Sorprende que un compañero justicialista naturalice semejante atropello a los trabajadores. La implementación de estas leyes significó un retroceso en nuestros derechos. Anularlas sería ir para adelante, y eso es lo que necesitamos los estatales”.

En ese sentido, sostuvo: “No podemos aceptar, como un hecho consumado, las dos leyes que son pilares del ajuste en Entre Ríos. Tenemos que dar vuelta la página, pero recuperando la obra social y los derechos previsionales. Para eso hay que derogar estas leyes”.

Por último, se refirió al recorrido que la central viene realizando en el marco de las elecciones de la CTA: “Estamos recorriendo la provincia, hablando con docentes, estatales, enfermeros y comerciantes. Hay mucha bronca y desamparo”.

“Creo que, si algún sector del justicialismo se plantea la resignación, no está entendiendo lo que espera nuestra gente. Por eso sería bueno que el compañero Bastián pueda rever estos dichos”, concluyó.