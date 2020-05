La cuarentena de los adolescentes: Como viven, sienten y piensan el aislamiento

La cuarentena, como la gran mayoría de los sucesos, es mirada y abordada desde una mirada adultocéntrica; pocas veces se le da importancia a cómo atraviesan los jóvenes los procesos históricos. Las siguientes líneas pretenden ser una de esas oportunidades, con la mirada gualeguaychuense de nuestros gurises y especialistas.

Tres jóvenes de 17 años que cursan su último año de secundaria charlaron con ElDía. Manuel Torres pasa sus días haciendo tarea, mirando series y leyendo libros. A la noche, aprovecha para hacer videollamadas con amigos y jugar online. Federica “kiki” Cabrera, también conocida como “la choco”, aprovecha a dormir más horas sin que nadie le recrimine, y a mirar Netflix –actualmente Peaky Blinders (¡tremenda serie!). Mientras que Enzo Martinez pasa su mayor parte del día en las redes sociales.

manuel villa.jpg A Manuel Torres le gusta aprovechar su tiempo libre para conocer más sobre música, fotografía y matemáticas.

“El encierro me desgasta, necesito salir de vez en cuando porque no me puedo enfocar en nada”, expresa Manu, que cuenta que “pasar tiempo solo con mi familia me resulta aburrido en algunos casos. Necesito estar con alguien más, organizar asados, jugar al fútbol. Extraño el disponer de mi libertad, poder ir al parque o al puerto. También ir a la escuela, ya que este año es el último y mi objetivo era disfrutarlo como nunca”.

Kiki extraña su rutina de ir al colegio y “hacer boludeces” con sus compañeros, además de entrenar e ir a inglés. Mientras que Enzo no ve la hora de hacer deporte y juntarse al aire libre nuevamente.

kiki bertora.jpg Federica "Kiki" Cabrera espera que termine el aislamiento para volver a entrenar y recuperar su vida social

“A los y las adolescentes se les ‘detuvo’ la vida en mayor medida que al resto, siendo que la necesidad de compartir y estar con sus pares es una de las características más propia de la adolescencia. Esta es una etapa que está marcada por querer salir y querer estar con otros”, asegura a ElDía el equipo de salud mental del COES de Gualeguaychú.

La adolescencia es una etapa de distanciamiento de lo intrafamiliar. Entonces ¿Cómo salir al afuera teniendo que permanecer adentro? –se preguntan los especialistas.

Afirman que a ello también se suma que a veces los y las adolescentes no cuentan con el espacio necesario dentro de sus casas para replegarse sobre sí mismos ni con un espacio para su intimidad, ya que toda la familia pasa mucho tiempo adentro de la casa.

¿Cómo impacta psicológicamente el encierro?

“El comienzo de la cuarentena se caracterizó por la presencia de sentimientos de euforia, miedos y por la necesidad de adaptarse a las condiciones de encierro. En un segundo momento, dado el tiempo prolongado de aislamiento, se ha evidenciado un incremento de sensaciones de angustia y malestar”, destaca el equipo de salud mental.

Marcan que “cada uno transita el aislamiento de manera singular. Ello se ve influido y, depende de diversos factores como la edad, la estructura familiar, la situación socioeconómica (entre otros) y, fundamentalmente, de la historia de cada sujeto.

adolescentes principal.jpg El equipo de Salud Mental destacó la diferenciación entre pubertad y adolescencia. La pubertad está más ligada a lo corporal y la adolescencia a una construcción subjetiva, cultural y social.

Además mencionan que “los cambios repentinos de humor son esperables en la adolescencia. La dimensión emocional se complejiza y no se ve favorecida por el escenario actual de pandemia, ya que es esperable que emerjan diversas emociones. No debemos sorprendernos, ni patologizar dichas manifestaciones”.

Al respecto, el COES establece que la función de la familia frente a esta situación “es acompañar, escuchar, poner palabras, habilitar y permitir que emerjan las emociones sin obturarlas, eso es salud. Es importante considerar que no siempre es necesario que el otro esté bien, por tal motivo no se le debe exigir estarlo, por ello es preferible no decirle al otro cómo debe sentirse”.

¿Aprenden con las clases virtuales?

“Mi opinión es que perdamos el año y lo hagamos de vuelta, no entiendo y no aprendo nada con las clases virtuales”, sentencia Enzo, que va al Colegio Nacional Luis Clavarino. Da dos razones, una pedagógica: el año que viene los espera el nivel terciario y no se siente con los conocimientos suficientes adquiridos, y la otra social: “es sexto y quiero vivirlo al cien”.

enzo - nacional.jpg Enzo Martínez, número 5 de la sub 20 de Sarmiento, ansía que vuelva a rodar la pelota.

Por otro lado, Manu, que va a la Villa Malvina, y Kiki (al Instituto José María Bértora) opinaron que las clases virtuales son prácticas y que los profesores han estado presentes para explicarles a aquellos que no entendían con videos, audios e imágenes. Lo malo, claro, es que extrañan el contacto con sus compañeros, más allá que lo mantienen de manera virtual.

Sobre este tema, los especialistas del COES manifiestan que “se evidencia que muchas veces surge malestar en los y las adolescentes frente a las exigencias (tareas escolares) que se les imponen, se recomienda disminuirlas y no presionar en sobre manera”.

Sugieren sostener una rutina, separar espacios de obligaciones de tareas escolares, del ocio y el descanso.

El 25 que no fue, las carrozas que no serán

y el viaje que está en veremos

Nuestra ciudad tiene una particularidad única para los alumnos que cursan su último año, que es una serie de eventos que fortalecen los lazos de los chicos, ya que sin el esfuerzo colectivo son incapaces de lograrse. Pero la pandemia los ha puesto en jaque.

“Es super triste, el año pasado no lo disfrutamos al máximo y este lo queríamos hacer al cien”, dice Kiki sobre la suspensión del 25 de mayo y del Desfile de Carrozas. “Nos pusimos tristes, porque el año pasado lo disfrutamos muchísimo (al stand)”, acota Manu. “Tristeza y angustia”, suma Enzo, que iba a hacer carrozas por primera vez porque el año pasado no pudieron.

Acerca del viaje a Bariloche, Manu cuenta que “por lo que tengo en entendido vamos a ir, me dijeron que los viajes que se iban a realizar en julio y agosto ya se pospusieron, pero los de septiembre (nuestro caso) todavía sigue en pie. Es algo que cambia día a día, tendremos que esperar más cerca de la fecha”. Federica no va, pero sus compañeros les dijeron “que se queden tranquilos”, que van a poder viajar la primera quincena de octubre. Enzo, y todo su curso, definieron no realizar el viaje.

No es solo compartir memes

Stikers y memes abundan, sobran, sobre todo los referidos al Covid-19. Es una obviedad resaltar el uso permanente de las redes sociales por parte de los adolescentes (extendido ya a personas de todas las edades), pero ¿cuáles y para que las usan?

meme.jpeg

TikTok es la vedette del momento, pero Whats App e Instagram siguen siendo las más usadas por los pibes y pibas. “En este período comencé a utilizar para edición de fotos y videos InShot y Adobe Lightroom; y descubrí una red social llamada Twitch que es una plataforma en la que las personas hacen lives (transmisiones en vivo)”, agrega Manu.

“Se ha observado la continuidad de la socialización a través de las pantallas, aunque dicha modalidad no reemplaza el encuentro cuerpo a cuerpo tan necesario en este periodo y en estos tiempos. El virus afecta al lazo, es decir, la posibilidad de encuentro con el otro”, marca el COES.

Sin embargo, sin las redes este momento histórico sería mucho más solitario y angustiante. Gracias a ellas Manu sigue conectado con su curso, e incluso hicieron una presentación virtual de las camperas de promoción para los profesores. “Fue muy emotivo para todos”, revela. Y Kiki cuenta que “hablamos todo el tiempo, siempre sale alguna pavada o empezamos a recordar cosas”. “Recordamos momentos de quinto y del UPD (último primer día)”, agrega Enzo.

¿Qué piensan los jóvenes de la cuarentena?

En los últimos días son cada vez más las manifestaciones en contra de la cuarentena, algunas con fundamentos y otras de las más descabelladas. Se podría tener el prejuicio que quienes más rechazan la medida son los jóvenes, sin embargo, al menos en estos tres casos, no se da así.

Manu opina que “estuvo bien la decisión de anunciar la cuarentena, comparado a otros países que no lo hicieron”, y que ahora “se debe mantener este aislamiento e ir liberando de a poco”. Aconseja que “se deberían realizar más controles, por lo que he visto sólo te toman la temperatura en las rutas y hay locales que ni toman precauciones”.

pibes en bici.jpg El COES/L elevó un pedido a Provincia para que evalúen permitir las reuniones entre adolescentes.

Kiki piensa que las medidas del gobierno se tomaron a tiempo, y que se tendrían que flexibilizar un poco más a aquellas provincias que no tienen casos. Enzo concuerda, y dice que “primero está la salud”.

Al respecto, el COES Local celebra la posibilidad de que el Comité Provincial evalué la propuesta de permitir encuentros reducidos entre las y los adolescentes que fue elevada desde Gualeguaychú.

El día después

Tanto esfuerzo no tiene sentido si no se imaginan el momento en que todo esto pasará. Manu se imagina organizando una juntada entre todos “para volver a vernos” y “después no se... diría que alguna fiesta para los chicos de la escuela, pero eso depende de las limitaciones que ponga la municipalidad en el futuro”.

Kiki se visualiza junto a sus amigos hablando y tomando algo, y luego ensayando con sus compañeros para la presentación de camperas y para la semana de la juventud, “que es muy importante en el Bértora, competimos entre todos los cursos en diferentes deportes, recreamos videoclips y hacemos karaoke, entre otras cosas”.

kiki - bertora.jpg Kiki junto a sus compañeros a fines del año pasado, a la espera de volver a verlos.

Enzo se juntará a comer con sus compañeros, porque “a pesar de las diferencias que tenemos como todo curso, nos extrañamos y nos queremos”. Claro, también irá a jugar al fútbol (lo que más extraña) y se juntará con amigos.