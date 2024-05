Tras una pausa de dos años, el retorcido universo de The Boys se prepara para regresar a la pantalla de Prime Video, la plataforma de streaming de Amazon, con su cuarta temporada. Esta nueva tanda de episodios de la serie producida por Sony Pictures Television y Amazon MGM Studios será lanzada en junio próximo junto con la promesa de ser una de las más explosivas e irreverentes hasta la fecha.

Originalmente estrenada en 2019 y desarrollada por Eric Kripke, The Boys toma como punto de partida el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson que sigue a un equipo de justicieros en su lucha contra individuos con superpoderes que abusan de sus dones. Con un recorrido que abarca tres exitosas entregas y un spin-off (Gen V), que no solo amplió su universo sino que preparó el terreno para lo que vendrá, la serie se está acercando a su clímax y tiene muchas preguntas por responder.

El final de temporada de The Boys dejó en claro que a Billy Butcher solo le quedan unos meses de vida y que, además, ha perdido el lugar como líder de su equipo. En la vereda contraria, Victoria Neuman está más cerca que nunca de la Oficina Oval, mientras que Homelander continúa fortaleciéndose más allá del alcance de Vought. Una guerra se avecina y el peligro se vuelve cada vez más grande. Frente a este panorama, el equipo de los muchachos deberá encontrar la manera de volver a trabajar juntos si es que quieren salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde.

Aunque a simple vista el tablero apunta a una lucha desigual, Eric Kripke aseguró que Butcher todavía tiene una oportunidad. Una de las claves podría tener que ver con fortalecer su relación con Ryan, el hijo de Becca, quien podría hacerle frente a su principal enemigo. No obstante, si es Homelander quien logra ganarse la confianza de su primogénito, las cosas podrían escalar a un nuevo nivel. “Es apocalíptico porque entonces habrá dos Homelanders. Es como un drama infantil con apuestas apocalípticas”, reconoció el creador de la serie de Prime Video.

El reparto principal de la cuarta temporada de The Boys vuelve a estar formado por los actores Karl Urban (Butcher), Jack Quaid (Hughie), Erin Moriarty (Starlight) y Antony Starr (Homelander). Aun así, la guerra entre bandos no ha sido gratuita y, como resultado de las luchas de poder, el grupo de Los Siete ha perdido a varios de sus integrantes que deberán ser reemplazados en esta entrega.

Entre los recién llegados se encuentran Susan Heyward de Orange is the New Black que dará vida a Sister Sage, y Valorie Curry de The Lost Symbol como Firecracker. Según lo mencionado por el creador de The Boys, ambos personajes han sido desarrollados exclusivamente para la serie y son de los más locos que han llevado a la pantalla hasta el momento. Por otra parte, el actor Nathan Mitchell (quien interpretó al fallecido Black Noir en las temporadas anteriores), volverá a ponerse en los zapatos de un súper anónimo cuyos detalles todavía permanecen en secreto.

The Boys estrenará su nueva temporada por Prime Video el 13 de junio, día en que se lanzarán sus tres primeros episodios. Los siguientes continuarán con una modalidad de estreno semanal, para terminar con un épico final de temporada el jueves 18 de julio. A su vez, Amazon MGM Studios reveló que no solo está en marcha la segunda temporada de Gen V, sino que la serie principal ya recibió luz verde para una quinta entrega.