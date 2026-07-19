A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, la cuenta oficial de la Selección publicó un emotivo video en las redes sociales oficiales de la Selección con un mensaje de aliento para el plantel que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar un histórico bicampeonato.

El posteo estuvo acompañado por una frase que resume el espíritu con el que la Scaloneta afronta una nueva definición.

"#SelecciónMayor. Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez. ¡Vamos por todo, Argentina!", expresó la publicación.

La Selección argentina disputará este domingo desde las 16 la final del Mundial frente a España, con el objetivo de levantar nuevamente la Copa del Mundo.

El video, de poco más de un minuto de duración, repasa la identidad futbolística y cultural del país, destacando el recorrido del seleccionado y el vínculo con su gente.

"Señoras y señores, acá viene el campeón defensor. El de las cinco finales seguidas. Al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar. Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta".

Luego, el relato destaca el estilo de juego del equipo y la esencia del fútbol argentino. "El que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo. Acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria".

El mensaje también hace referencia a la resiliencia del pueblo argentino y a distintas figuras que marcaron la historia nacional.

"Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y que salió de ahí siempre con fútbol. Acá viene la familia, los asados y la juntada; los que gritan un gol como si el mundo se acabara. Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América".

En otro de los pasajes, el video señala: "Acá viene el que recibe golpes, pero golpea tres veces más. El que empuja como un toro y pica como una araña. El que demostró amor propio en cada batalla".

Sobre el cierre, la pieza audiovisual recuerda a Diego Maradona, a los excombatientes de Malvinas y al legado histórico del país.

"Acá vienen el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Acá vienen los que no dan una por perdida, los de las hazañas sanmartinianas, los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir. Señoras y señores, acá venimos nosotros... y vamos por todo".

Con ese mensaje, la Selección buscó reflejar el sentimiento que acompaña a la Selección argentina en la antesala de una nueva final del mundo, donde intentará escribir otra página dorada de su historia.