La cuenta oficial de Instagram del Indio Solari desmintió que el músico haya sufrido un ACV: se está haciendo chequeos por indicación médica.

Cabe recordar que al ídolo del rock nacional le diagnosticaron Parkinson hace diez años. “El doctor Park me la está jugando fuerte”, había dicho él hace un tiempo en sus redes sociales.

Por esa razón, en este último tiempo el Indio eligió no mostrarse públicamente ni tampoco ir a entrevistas que sean fuera de su casa. Sin embargo, sorprende a sus fanáticos con mensajes o apariciones en recitales a través de las pantallas.

En medio de la preocupación por la información que circuló, desde el Instagram oficial del músico salieron a aclarar la situación. “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente respecto de que el Indio tuvo un ACV”, expresa el comunicado.





“La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, detalla.

Por último, el comunicado cierra con un mensaje para los fanáticos: “Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”.

En 2024, en una nota con Julio Leiva para Caja Negra, el artista había hablado sobre su salud y la decisión de no volver a subirse a un escenario. “Me retiré de un escenario porque nunca me gustaron los rockeros viejos, me dan un poco de pena. Es cosa de jóvenes, el blues es para los viejos”, fueron sus palabras.

El pedido de disculpas de Ángel de Brito a la familia

La información empezó a circular este jueves en las redes sociales luego de que el periodista Ángel de Brito la publicara en su perfil de X (ex Twitter).

Por eso, después de que se conociera el comunicado oficial, el conductor borró el posteo que había hecho y escribió un mensaje para los familiares del artista. “Pido disculpas públicas a sus seres queridos”, expresó Ángel.

Fuente: TN