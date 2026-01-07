Entre las acciones principales se destacan:

- Activaciones territoriales en espacios de alta concurrencia (playas, costanera, peatonales, vía pública y zonas de nocturnidad), con entrega de información preventiva mediante material gráfico, audiovisual y presencia directa.

- Refuerzo en eventos masivos, como el Corsódromo y Corsos Populares, combinando prevención vial con mensajes sobre límites de alcohol (0,5 g/l para conductores particulares, 0,2 g/l para motociclistas y 0,0 g/l para profesionales).

- Iniciativa "Conductor Designado", que fomenta no consumir alcohol al volante, usar cinturón de seguridad, evitar el celular al conducir y respetar las normas viales. Se entregan pulseras identificatorias, folletería y merchandising como herramientas de sensibilización, especialmente en contextos recreativos.

En el marco de la primera noche de la Fiesta Nacional Carnaval del País 2026 (sábado 3 de enero), se realizaron acciones específicas con "conductores designados", donde se les entregó una pulsera como parte del programa, reforzando la prevención vial durante el evento masivo.

Estas intervenciones se coordinan con el Operativo Bienvenida y otras actividades estacionales, buscando reducir riesgos y promover un verano responsable en la ciudad.