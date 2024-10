Franco Colapinto es el deportista argentino del momento y su increíble aparición en la Fórmula 1 revivió el fanatismo en el país por la categoría reina del automovilismo a base de grandes actuaciones y maniobras.

Pero no parece tener la misma facilidad para manejar en la calle. En una entrevista, el piloto de Williams contó que no sabe estacionar: “Soy un desastre. Voy para atrás y para adelante. Olvidate, lo hago muy mal. Es que no manejo; no me gusta manejar en la calle, siempre pido que me lleven”.

Y agregó: “Yo sólo manejo en el simulador o en el auto de carrera. En la calle no manejo. Yo sólo voy para adelante. En Europa me manejo con Uber. No tengo muchas multas, pero sí algunas”.

Colapinto tuvo una gran aparición en la Fórmula 1, donde terminó duodécimo en el Gran Premio de Italia, octavo en Azerbaiyán (primer argentino en sumar puntos en la categoría reina del automovilismo desde 1982) y undécimo en Singapur. Fue justamente en su última carrera donde protagonizó una tremenda maniobra en la salida que le permitió adelantar a tres rivales durante la primera curva.

La próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1 será el 20 de octubre, cuando se lleve a cabo en Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas.

Futuro

Más allá de estas competencias en lo que resta en la presente temporada, para 2025 aún está la chance de poder correr en Sauber/Audi, donde también Valtteri Bottas puja por mantener su butaca, o ver si se abre otra puerta por el lado de Red Bull si Liam Lawson no conserva su lugar en Racing Bulls. En su defecto, apostará a estar listo ante alguna otra puerta que pueda abrirse ya que, como indicó la manager de Franco Colapinto a Infobae, “la Fórmula 1 es dinámica y todo puede cambiar”.