A poco más de un mes para el inicio del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, la FIFA rompió el contrato con Panini luego de más de medio siglo como socios.

El álbum del Mundial de 2030 será el último que estará bajo la órbita de Panini, que desde 1970 se encarga de la producción y distribución de las figuritas que tienen miles de fanáticos alrededor del mundo.

El motivo principal de la separación fue el desembarco de Fanatics, el gigante estadounidense de merchandising deportivo, que a través de su filial Topps logró arrebatarle a Panini los derechos exclusivos de la FIFA. Fanatics ofreció una propuesta económica superior y un modelo de negocio más volcado a lo digital y a los coleccionables de lujo ("trading cards"), lo que terminó de convencer a la entidad madre del fútbol para cambiar de rumbo de cara al Mundial 2034.

Según declaró el suizo Gianni Infantino, quien es el presidente de la FIFA, esta nueva alianza tiene como objetivo modernizar el mercado y fortalecer el vínculo entre hinchas, selecciones y jugadores.

A pesar de este golpe, Panini no desapareció del mapa futbolero: la empresa italiana todavía mantiene licencias pesadas como la Copa América, la Eurocopa y las ligas locales (incluyendo la Liga Profesional de Argentina).

Fuente: Noticias Argentinas