La defensa técnica de Leonardo Airaldi, encabezada por la abogada Mariana Barbitta, presentó este lunes un recurso de habeas corpus preventivo y correctivo ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. La medida busca frenar de manera urgente el traslado del detenido desde la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú hacia el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires.

El productor agropecuario está acusado de idear una plan criminar para atentar contra la vida del juez federal de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal general José Ignacio Candioti; y el ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia.

La hipótesis es que Airaldi pagó 40.000 dólares a un sicario uruguayo para asesinar a Ríos y Candioti cuando estén de vacaciones. En tanto, a Roncaglia lo iban a atacar en Entre Ríos. El denunciante es otro preso condenado y con causas en trámites, Daniel “Tavi” Celis, que junto a su hijo están alojados en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Incertidumbre y “defensa a ciegas”

Según el escrito, la defensa tomó conocimiento de esta intención de traslado a través de noticias periodísticas publicadas este lunes, que mencionan un pedido del Ministerio Público Fiscal para aplicar “medidas de seguridad extremas”.

Barbitta denunció una situación “extremadamente alarmante”, ya que Airaldi habría sido retirado de su celda durante la noche y, al momento de la presentación, se encontraba incomunicado y con paradero desconocido para sus abogados.

La letrada cuestionó que la fiscalía y el Poder Ejecutivo de Entre Ríos estén actuando “a espaldas de la defensa”, señalando que no existe registro en el sistema informático judicial de tales movimientos. “Se está naturalizando que la defensa tome conocimiento de actuaciones procesales relevantes a través de un portal en lugar de ser notificados formalmente”, fustigó en el documento.

Un juicio en puerta y conflictos de interés

Uno de los puntos centrales del reclamo es la cercanía del juicio oral, programado para el próximo 3 de marzo de 2026. La defensa argumenta que un traslado a 300 kilómetros de distancia anularía el derecho de Airaldi a defenderse adecuadamente, especialmente cuando el tribunal ya notificó que se requerirá su presencia física para la indagatoria.

Asimismo, la denuncia apunta contra el Fiscal José Ignacio Candioti, quien habría impulsado el traslado. La defensa sostiene que el fiscal carece de objetividad, ya que los medios lo señalan como la supuesta víctima del hecho que se investiga en una nueva causa (caratulada como “NN s/a determinar”), la cual habría originado este pedido de seguridad extrema,.

Afectación familiar y de salud

El habeas corpus también hace hincapié en el impacto humanitario. Airaldi padece afecciones de salud como asma y depresión. Su traslado a Buenos Aires lo alejaría de su entorno familiar —incluyendo a sus hijos, madre y pareja—, quienes residen en Entre Ríos y tenían previsto asistir al debate oral.

Además, la abogada advirtió que se está violando el Protocolo de Traslados del Servicio Penitenciario Federal, que exige notificar a la defensa con al menos 72 horas de antelación para permitir el ejercicio del derecho de oposición.

Pedidos al Tribunal

En su petitorio, Barbitta solicitó al Tribunal Oral Federal de Paraná:

• Informar de carácter urgente el paradero actual de Leonardo Airaldi.

• Suspender y dejar sin efecto cualquier orden de traslado fuera de la Unidad 9 de Gualeguaychú.

• Convocar a una audiencia oral virtual para que el detenido pueda ser escuchado.

Finalmente, la defensa formuló reserva de “caso federal”, adelantando que, de no prosperar el reclamo, recurrirá ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la gravedad institucional que el caso representa.

