Los abogados de Juan Enrique Ruiz Orrico condenado a prisión efectiva por un múltiple siniestro vial fatal ocurrido en 2024, adelantaron que apelarán la sentencia dictada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo.

Según señalaron en sus alegatos, consideran que la pena solicitada por la fiscalía y la querella eran desproporcionadas. En los alegatos fiscalía había pedido cinco años de cárcel y la querella a seis años de prisión.

La pena aplicada a Orrico fue de cinco años y ocho meses de prisión efectiva, más la inhabilitación para conducir por nueve años, resulta “absolutamente desproporcionada” según dijeron los abogados Félix Pérez, Leandro Monje y Leopoldo Lambruschini en sus alegatos finales.

La conformación de un tribunal de Casación también será un tema polémico, ya que Evangelina Bruzzo, vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia integra ese órgano revisor. Seguramente la querella se opondrá a que los vocales compañeros de trabajo de Bruzzo conformen la cámara revisora. Si bien hay otra cámara en Paraná, es conocida la buena relación de las vocales de la capital provincial con Bruzzo.

El fallo condenó a Orrico como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas, tras el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en el kilómetro 123 de la Ruta N° 39, departamento Concepción del Uruguay, donde fallecieron Brian Izaguirre, Lucas Izaguirre, Leonardo Almada y Axel Rossi.

La defensa deslizó este lunes que recurrirá la resolución en instancias superiores, aunque la medida no podrá ejecutarse hasta que se conozcan los fundamentos completos de Crespo, lo que ocurrirá en la audiencia fijada para el 17 de marzo a las 8:30.

Mientras tanto, se mantienen las medidas cautelares vigentes: la obligación de justificar las salidas del departamento Uruguay y la prohibición absoluta de salir del país sin autorización judicial.

Fuente: Ahora