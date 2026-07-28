La defensa de Nahir Galarza solicitó revisar la condena a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, asesinado de dos disparos el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, al tiempo que consideró que se trata de “un escándalo jurídico”.

Puede interesarte

Eduardo Gerard, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó que cuestiona el agravante del vínculo: “Yo voy a discutir el tipo penal respecto al tipo de pareja”.

De acuerdo con su relato, el juez se basó en tres aspectos para declarar culpable a su clienta: dos pericias telefónicas y los testigos.

Una de las pericias la llevó a cabo el especialista Fernando Ferrari, y la otra, Gabriela Laiño, quien se encargó de analizar las redes sociales y posteriormente presentó un escrito de 1.400 páginas.

Se supo años más tarde que hubo un juicio laboral en el que se constató que Laiño no estaba idónea para este tipo de pericias, ya que era bromatóloga, por lo que Gerard consignó: “Si ella no es perito, entonces es falso lo que se presentó en el juicio”.

En este sentido, el abogado reconoció que su objetivo no es la nulidad del proceso, sino que, según señaló, “hay suficientes elementos para bajar la condena”.

Gerard subrayó que el Tribunal actuó “sin perspectiva de género”: “El juez, por ejemplo, no consideró que ella tenía el mismo derecho de tener relaciones con un hombre sin ser su pareja. Es un escándalo jurídico”.

El letrado, que asumió el patrocinio legal de la autora del crimen en septiembre de 2025, explicó que se basó en el amparo 527 del Código Procesal Penal de Entre Ríos para realizar la petición ante la Sala número uno del Tribunal Superior de esa provincia, a raíz de que es un recurso único para casos con sentencia firme.

“La audiencia no tiene plazo”, indicó, y agregó: “No entendemos por qué llama tanto la atención este caso. Nahir sabe dónde estamos parados y está ansiosa”.

El asesor jurídico aclaró que la joven de 27 años “sabe que tiene que estar presa y no niega lo que pasó, pero acá hay errores en torno al veredicto dictado”.

Galarza recurrió en diversas instancias la máxima pena dictada en 2019 hasta que la Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso extraordinario en 2024 y confirmó la sentencia en su contra.

Fuente: AHORA