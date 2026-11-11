Tras los pedidos de prisión perpetua formulados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la querella, la defensa de Néstor Pavón desplegó una dura estrategia de alegatos orientada a derribar la credibilidad de Sebastián Wagner, condenado a perpetua por el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017.

Ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones —presidido por Santiago Brugo e integrado por los vocales Maximiliano Otto Larrocca Ress y Nicolás José Gazali—, los abogados defensores Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto realizaron un minucioso análisis de la acusación y apuntaron de forma categórica contra el relato de Wagner, a quien calificaron como un “manipulador serial”.

Durante su exposición, la defensa desgranó punto por punto las declaraciones del condenado, citando minutos exactos para argumentar sus inconsistencias y mentiras. “Wagner mintió, miente y sigue mintiendo”, aseveró Salto, sosteniendo que la declaración del femicida respondió al enojo contra la única persona que le había dado trabajo y a un intento desesperado por salvarse.

La defensa subrayó las contradicciones de Wagner sobre el desarrollo del ataque: desde los vacíos sobre quién manejaba el vehículo Renault 18 Break, el tipo de arma empleada para reducir a la víctima (si un cuchillo o un destornillador), hasta sus dudas sobre si estuvo o no dentro del auto. Asimismo, remarcaron que el acusado intentó mostrarse en un estado de debilidad física cuando ocurrió el hecho, lo cual quedó desmentido por testimonios de conocidos que daban cuenta de su contextura y fuerza.

Por otra parte, los letrados sostuvieron que los demás testimonios recabados no aportan elementos insolventes para incriminar a su representado, señalando que ninguno de los indicios sitúa a Pavón en el lugar de los hechos ni dentro del automóvil en el momento del ataque.

Uno de los ejes centrales del alegato defensivo fue el resultado de los peritajes forenses y científicos. “Si no hay células, huellas, rastros o ADN, no hay prueba. Se pretende hacer una interpretación forzada”, argumentó la defensa.

En ese sentido, recordaron los testimonios de los peritos periciales que señalaron que nada vinculó a Pavón. Así fue que repasó que las evidencias levantadas en la causa no vincularon a Pavón. Tampoco se hallaron impresiones dactilares suyas en la pala secuestrada.

Salto dijo que otro perito ratificó la ausencia de huellas o rastros en el vehículo y en las prendas de vestir examinadas. También, el defensor dijo que otro perito expuso que Micaela ejerció maniobras de defensa y que su agresor presentaba arañazos. Se constató que Wagner presentaba rasguños visibles en la zona del cuello.

Asimismo, remarcaron la coartada de Pavón, señalando que la noche del hecho se encontraba en su domicilio junto a su esposa e hijo de 12 años, resultando inverosímil la hipótesis de que se hubiera trasladado a pie a altas horas de la noche desde la zona rural.

Rechazo a la prisión preventiva y pedido de absolución

En relación a la medida cautelar solicitada por la fiscalía y la querella, la defensa rechazó enfáticamente el pedido de prisión preventiva.

Argumentaron que Pavón ya permaneció bajo arresto durante tres años y seis meses, que se encuentra a derecho desde que recuperó la libertad asistiendo a firmar cada 15 días de manera ininterrumpida, y que la conducta demostrada a lo largo de nueve años descarta de plano el riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa. En forma subsidiaria, solicitaron que se arbitren los medios para que continúe bajo la modalidad de firma periódica.

Hacia el final del alegato, el abogado Ramón Elías Salto expresó unas palabras dirigidas a los padres de la víctima: “Me duele, nos duele el dolor de los papás de Micaela. Lamentablemente, lo que hemos perdido un hijo sabemos que no hay cosa que duela más, pero no puedo dejar de decir que Pavón a esa hora estaba con su esposa y su hijo”.

Concluido el análisis de las pruebas y la desacreditación del testimonio de Wagner, la defensa solicitó formalmente la absolución de Néstor Pavón de todos los cargos por los que fue acusado.

Fuente: AHORA