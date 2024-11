En las primeras horas de la tarde del viernes se conoció la resolución del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón, que dispuso hacer lugar, por mayoría, al pedido de Fiscalía y ordenó la detención. inmediata de Pedro Báez, ex director de información Pública y ex ministro de Comunicación y Cultura durante las dos gestiones del ex gobernador, Sergio Urribarri, que fue trasladado a la cárcel de Paraná con prisión preventiva hasta que la sentencia que lo condenó en abril de 2022 adquiera firmeza. La causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), que no tiene plazos para resolver.

José Velázquez, codefensor de Báez junto a Ignacio Díaz, precisó que mañana presentará el recurso de casación de la reciente resolución. El defensor manifestó: “Entendemos que el voto mayoritario en primer lugar no se ajusta a los criterios jurisprudenciales de la jurisprudencia imperante. Esto en primera medida. En segundo lugar, entendemos que hay fundamentos aparentes, un error de interpretación del fallo de Casación Penal porque en ningún momento aquella analizó el riesgo de fuga de Pedro Báez”.

Velázquez también opinó que la resolución que salió por mayoría, no está fundamentada. Así, expresó que “hay ausencia de motivación, de fundamentos, lo que lo hace nulo porque el voto mayoritario del doctor Vergara y del doctor Garzón, no explica por qué no se neutralizaría el riesgo de fuga con una prisión en la modalidad domiciliaria. Vamos a ir a la Cámara de Casación con todas las expectativas y demostrar la falla de interpretación del traslado de aquel fallo de casación con esta situación totalmente distinta”.

Por último, el defensor destacó “la situación fáctica, de hechos, de Pedro Báez, como lo sostuvo la doctora Castagno, no ha cambiado; tanto es así que Báez se enteró de la detención de sus consortes procesales y siguió en el lugar de siempre, ajustado a Derecho, no había motivos, cumplió con todas las restricciones que se le impusieron”.