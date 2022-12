Un día después de la aprobación de la ordenanza, continuó el debate por la nueva figura de “defensor del Pueblo”, que se implementará en la ciudad a partir del 2023.

Su impulsor, el concejal del vecinalismo Luis Castillo contó en Ahora Cero Radio que “la idea de reimpulsar el proyecto venía dando vueltas hace mucho tiempo. Desde el 2017 que lo teníamos en carpeta y trabajábamos para darle vida”.

Expresó que “Gualeguaychú va a ser la segunda ciudad de la provincia que va a tener una Defensoría del Pueblo. Esto va a ser muy bueno para la gente y para la gestión, y seguramente se replicará en otros puntos de la provincia”.

“Hay que dejar en claro que para que esto sirva tiene que haber un involucramiento de toda la sociedad. Nosotros vamos a motorizar esto y la prueba de fuego será la elección de quién ocupará este lugar”, manifestó el edil en ElDía desde Cero.

En cuanto a los tiempos de implementación, Castillo anunció que buscarán que “al inicio del año legislativo se comience a trabajar en la convocatoria. Puede postularse cualquier persona con un aval de firmas, o que cada organización presente a sus candidatos. Eso se evaluará y los postulantes que avancen, serán evaluados y deberán ser elegidos por los dos tercios del Concejo Deliberante”.

“Ignacio Farfán dijo que para oponerse a esto hay que tener muy buenos argumentos, porque realmente no se entiende que se haya modificado la Constitución Provincial para que se pueda hacer esto”, lanzó Castillo en referencia a los concejales que no acompañaron el proyecto: tanto Juan Boari como Hernán Ayala.

Para ser Defensor del Pueblo podrán postularse personas mayores de 25 años con estudios terciarios finalizados.

La inconstitucionalidad del 95 y las voces en contra

El concejal del Frente Creer (PJ) Juan Boari fue uno de los que votó en contra de la iniciativa. En diálogo con Ahora Cero Radio contó que buscó “mucha información sobre la Defensoría del Pueblo. Me pregunté en los pueblos donde no hay, ¿quién los defiende? Nosotros tenemos un sistema democrático que defiende al pueblo, que tiene sus fallas, pero que se puede mejorar. Me sonó raro crear un súper poder que pueda definir cuántas secretarías tener y que no sea muy controlado”

“En Argentina se crea esta figura en 1994; en el país está vacante desde hace 14 años; en Entre Ríos tampoco hay Defensoría del Pueblo. Acá en Gualeguaychú tuvimos una defensoría que duró 3 días, pero ¿qué pasó? El intendente Luis Leissa escribió cuatro páginas de argumentos para explicar por qué la iba a vetar; esos argumentos que tanto dijeron los concejales Castillo, Farfán y Noguera que les costaba entender”, lanzó Boari.

Además, sumó que en aquella oportunidad, “el gran argumento era básicamente la inconstitucionalidad. Uno de los párrafos con los que más coincido, es que estas defensorías donde mejor funcionan es en lugares donde el funcionario está lejos del vecino. Acá en Gualeguaychú todo el mundo conoce y tiene contacto con los concejales, con los funcionarios porque estamos en los clubes, en las calles”.

“Las funciones de la Defensoría se superponen con las del Concejo Deliberante, con las del área de mediación municipal. Y si no lo podemos resolver, tenemos el contacto con secretarios, o directores de área”, explicó el edil del piaggismo

Asimismo, planteó una posibilidad que le generó dudas: “Yo quiero saber qué van a hacer cuando venga la gente los asentamientos a pedir que les resuelvan los problemas de viviendas. Este conflicto lo van a tener porque en un punto se habla que se detectarán problemas “por acción o por omisión del Estado”. Entonces, pueden decirte, ‘hace 10 años que reclamo mi vivienda digna’, ¿y qué va a hacer el Defensor del Pueblo? Le va a decir a Delvecchio: ‘Haceme una vivienda acá’? Delvecchio no hace una vivienda porque no quiere. Esto es mucho más complejo, entonces se plantea una fantasía sobre algo que no va a pasar”, argumentó Boari.

Finalmente, aseguró que “no hay una ciudad que sea ejemplo de tener una buena defensoría; tengo que ser honesto con esto”, y concluyó haciendo un balance del trabajo de su bloque en el 2022: “No fuimos una escribanía, ni tampoco somos un gallinero. Hay armonía, hay debate y hay disidencias. Podemos consensuar sin estar peleando todo el tiempo. Hay diferentes visiones dentro del mismo proyecto”, cerró.