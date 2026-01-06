La delegación de músicos y bailarines de la ciudad emprendió viaje rumbo a Cosquín para participar del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, uno de los encuentros culturales más importantes y tradicionales del país.

La delegación viaja acompañada por el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; el concejal Juan Pablo Castillo; y el coordinador del Pre Cosquín sede Gualeguaychú, Walter Mendoza, en respaldo al trabajo artístico y cultural que representa a la ciudad en este escenario nacional.

Los artistas que integran la delegación fueron seleccionados en noviembre, durante la instancia local del certamen que definió a los representantes de Gualeguaychú para el festival.

En el rubro Música representarán a Gualeguaychú Ignacio Sartori Cabrera y Carla Chávez en Solista Vocal; Hernán Archaina y César Cabeza en Dúo Vocal; Franco Pezzelatto como Solista Instrumental; y Damián Lemes en Canción Inédita.

En Danza, integran la delegación la Pareja de Baile Tradicional Gutiérrez – Jaime; Tomás Bogado como Solista de Malambo Masculino; Cielo Pereyra como Solista de Malambo Femenino; el Conjunto de Danza Folclórico La Gauchada; y el Conjunto de Malambo Viene Clareando.