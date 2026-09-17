Durante sus primeros tres años de funcionamiento, el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural La Delfina recibió visitas educativas, capacitaciones y actividades destinadas a acercar a la comunidad al conocimiento de los ambientes, la flora y la fauna de Gualeguaychú.

Ubicado en el Parque Unzué, el espacio fue concebido para la interpretación y difusión del patrimonio natural y cultural de la ciudad y la región. Su puesta en funcionamiento permitió además recuperar un edificio con una extensa historia vinculada a la comunidad y darle un nuevo uso orientado a la educación y la conservación.

La obra se realizó en el marco del programa nacional 50 Destinos, destinado al fortalecimiento de la infraestructura turística. A partir de la intervención, el edificio incorporó salas de exposición, espacios educativos, una biblioteca ambiental, sala de proyección y un invernáculo destinado a la representación y el conocimiento de especies de flora nativa, entre otros sectores.

La historia de La Delfina se remonta a 1970, cuando el edificio fue construido para funcionar como campamento municipal. Durante distintas etapas también albergó al entonces Museo Arqueológico Manuel Almeida y, posteriormente, permaneció durante años sin actividad.

Su recuperación permitió incorporar nuevamente el inmueble a la vida de la ciudad y destinarlo a propuestas vinculadas con la educación ambiental, la conservación y la puesta en valor del patrimonio natural de Gualeguaychú.

Desde su inauguración, La Delfina se convirtió en sede de actividades de interpretación ambiental, encuentros, capacitaciones y recorridos educativos para instituciones y visitantes interesados en conocer las características de los ambientes naturales de la zona.

En articulación con las políticas de conservación y educación ambiental del Gobierno de Gualeguaychú, el Centro funciona como un espacio para difundir el patrimonio natural local y favorecer el conocimiento de los ecosistemas que forman parte de la ciudad.

A tres años de su apertura, La Delfina continúa desarrollando actividades y recibiendo a instituciones educativas, vecinos y visitantes que se acercan al Parque Unzué para conocer sus propuestas y los distintos espacios que integran el Centro.