Lo que parecía una denuncia sin demasiadas consecuencias, ya que el pago de los $2.098.200 por parte del Municipio a la empresa nunca se efectuó, terminó por provocar un fuego cruzado que se tornó incontrolable. El jefe de Gabinete Luciano Garro fue quien encendió notificó la situación al hacer pública la presentación judicial del intendente Mauricio Davico, quien por ahora se mantiene al margen de la discusión mediática.

En Ahora Cero Radio, Garro anunció formalmente una denuncia por la falsificación de un documento de finalización de obra, cuando la misma no se llevó a cabo. “No se trata de un porcentaje de la obra, poner el tanque de agua era toda la obra y no se hizo”, sostuvo el funcionario.

La respuesta del piaggismo no se hizo esperar. Quien comandó la contraofensiva fue Martín Britos, el extitular de Legal y Técnica y actual abogado defensor de los dos funcionarios implicados: el subsecretario de Servicios Públicos Hugo Sacre y el secretario de Obras y Servicios Públicos Carlos García, que fueron quienes firmaron el certificado.

Martín Britos sostuvo que se trata de “un delito que nunca existió” y manifestó que “hay dos ex funcionarios que han sido intachables y que han sido involucrados en algo que no debían”.

A su vez, involucró a un funcionario de la actual gestión: “Hay audios de Whats App que hemos presentado y van a ser evaluados por el Ministerio Público Fiscal, en los que Domingo Carrazza (actual Secretario de Desarrollo Territorial e Infraestructura) pide que no se instale el tanque. Son antecedentes inmediatos, de conocimiento de la actual gestión y voluntad de que esto no se haga. Nosotros tenemos claro porque no se hizo, por cuestiones climáticas, y porque la empresa no pudo”, aseveró Britos.

Ese mismo día se filtraron esos audios y se hicieron públicos. En los mismos, Carrazza le pide a García que le pase un contacto de la empresa encargada de poner el tanque de agua, para poder suspender dicha colocación. Ante la negativa del ex Secretario de Obras Públicas, que le dice “de última después sáquenlo”, el ahora funcionario insiste en poder hablar con la empresa, ya que “sería una locura colocarlo ahora y después bajarlo, me parece que es un despropósito, por cuatro días que falta de gobierno”.

García insistió en que es un compromiso con el que deben cumplir y le manifestó que está “preocupado”, a lo que Carrazza le respondió: “Carlitos: quedate tranquilo, no vamos a hacer nada que sea perjudicial para lo que ustedes han hecho. Vamos a charlar tranquilos, si son fondos nacionales hay que rendirlos y hay inspecciones, bueno, perfecto. Pero quedate tranquilo loco, no era para que te alteres ni mucho menos. Te mando un abrazo”, concluyó.

Lógicamente, lejos de calmar las aguas los mensajes revelados añadieron más leña al fuego y provocaron un quiebre total en la relación de los dos principales espacios políticos de la ciudad y que parece no tener vuelta atrás, al igual que la relación personal entre García y Carrazza.

El oficialismo volvió a contraatacar

La respuesta del Municipio fue inmediata, y nuevamente a través de Luciano Garro, quien realizó una carta pública haciendo foco en la cronología de lo ocurrido.

Primero, señala que “el 7 de noviembre de 2023 en el mismísimo Parque Industrial Seco se labró el acta de recepción de obra que incluía la provisión de agua y la colocación de un tanque de agua. Con el acta firmada por un representante de la empresa y los dos funcionarios municipales, Hugo Sacre y Carlos García, se dieron por finalizadas las obras previstas y las cláusulas contractuales. Acto seguido, el día 24 del mismo mes, firmado por el propio exintendente, Esteban Martín Piaggio, y los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, se emitió el certificado de obra número 2 correspondiente a ese final de obra. No es menor señalar que un Certificado de Obra es un documento con validez, incluso para poder ser cobrado en las entidades bancarias. Posterior a eso, el día 30 de ese mismo mes de noviembre, se emitió el decreto 4818/2023, también firmado por Piaggio, que aprueba el certificado número 2 y se dispuso el pago a la firma metalúrgica DASA de la suma de 2.098.200 de pesos, ordenándole a la Secretaría de Hacienda dar cumplimiento a lo dispuesto y creando un pasivo a cargo de la Municipalidad con imputación presupuestaria específica”.

Luego, marca que “sin foliar, sin aparecer en el seguimiento virtual y refiriendo a la fecha 7 de diciembre de 2023 (exactamente un mes después del acta de finalización de obra) aparece una nota con firma ilegible e iniciales CRG expresando que la empresa contratista estaba dispuesta a la instalación del tanque y atento a que culminaba la gestión se había dejado preparado el trámite de certificación y facturación a la espera de dicha instalación antes del cierre y que las condiciones climáticas de varios días de lluvia impidieron el trabajo en el terreno, pidiendo que por tal motivo se deje sin efecto el pago del certificado”, y que “ya en la actual gestión del intendente Mauricio Davico, el 9 de diciembre de 2023 se emitió el decreto 5377/2023 que ordena la anulación del pago en cuestión”.

Tras esa descripción, Garro hizo referencia a los audios: “Los audios del arquitecto Domingo Carrazza fueron realizados el 1 de diciembre de 2023, en pleno intento frustrado de una transición ordenada. Sugiere planteos para la obra, sin tener conocimiento alguno del expediente y de que ya había un acta de finalización de obra. Todo esto nada tiene que ver con el objeto de la denuncia que no fue el estado de avance de la obra, sino una falsa documentación de un final inexistente”.

Finalmente, el viernes por la mañana el Jefe de Gabinete volvió a cargar puntualmente contra Carlos García y la decisión de revelar esos audios. “Así como tuvo la valentía de filtrar conversaciones privadas me gustaría que tenga la valentía de decir porqué hizo la certificación de obra cuando la obra no estaba terminada. Yo lo respetaba, a partir de esto ya no lo respeto más”, manifestó.

Sobre el presunto delito en cuestión, sostuvo que “es la falsificación de los documentos, que es lo que nosotros denunciamos”, aclaró el Jefe de Gabinete, y marcó que “porqué García expone su matrícula y sus 20 años de carrera en el Estado no lo sé, me encantaría preguntarle”.

Acerca de las consecuencias de este cruce mediático entre la anterior gestión y la actual, planteó que “el único que salió perdiendo fue Carlos García, yo creo que nunca más nadie le manda un audio, yo no confiaría en él. Legalmente estos audios no sirven para nada. Le mando un abrazo a Carrazza porque las redes sociales son una carnicería”, expresó.

A su vez, dejó en claro que no será la única denuncia que realizarán: “De expedientes de obras sin terminar tenemos una mesa llena, hay varios expedientes que están en auditoría externa”, afirmó, y ejemplificó: “El recambio de cañerías del casco histórico es uno de los temas: el 25 de mayo me tuve que retirar del acto porque tuve que certificar la rotura de un caño, y la empresa tendrá que dar respuestas porqué ya se rompió”.

A modo de resumen, sobre la actualidad de la relación con la oposición, Garro lo resumió de la siguiente manera: “¿Se rompió todo?”, le preguntaron en relación a cómo seguirá el nexo con el piaggismo, a lo que contestó: “Nosotros tenemos que gobernar y seguir adelante, pero no podemos como funcionarios públicos omitir esto, había un documento fraudulento”.

Lejos de esperarse una tregua, los enfrentamientos mediáticos y judiciales parecen recién comenzar.

¿Qué pasará con ese tanque de agua?

“A ese tanque hay que subirlo, la empresa quiere subirlo, más ahora cuando vio el revuelo que se armó”, contestó Garro de manera concisa.

Las últimas novedades de la causa

En diálogo con Ahora ElDía, el fiscal a cargo de la investigación Jorge Gutiérrez manifestó que tras evaluar la documentación presentada por Mauricio Davico y de recibir los audios presentados por parte de Martín Britos, “lo que yo hice ahora es pedirle al Intendente un informe. Le di unos días para que me conteste, por ejemplo, qué actitud tomaron con la empresa, si fue intimada o no fue intimada”.

“Además, solicité que dos personas del Municipio se presenten para poder entrevistarlos. Ambos formaron parte de la gestión anterior y siguen en esta. Creo que a fines de junio podremos tener alguna definición al respecto”, adelantó el Fiscal.

“La causa va a avanzar en los próximos días, voy a ir analizando estos documentos si se cometió o no alguna falta. Lo que hay que ver es si más allá de que hubo un certificado, es si había posibilidad de perjuicio o no, porque el artículo 292 del Código Penal habla sobre si hay o no un potencial perjuicio. Entonces lo que hay que analizar es eso, si había potencialidad de perjuicio, si le iban a pagar a la empresa y no iban a poner de pie nunca el tanque”, concluyó.