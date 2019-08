La desafortunada frase de Luis Ventura sobre el origen del cáncer de Beatriz Salomón

“Yo tengo la conciencia tranquila y Alberto Ferriols lo sabe como también la doctora Ana Rosenfeld. La que llamó para venir al programa fue Beatriz Salomón y eso se puede constatar. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar PuntoDoc”, comenzó el periodista, en una nota con Los Ángeles de la Mañana.

Luego, lanzó una desafortunada frase sobre el origen del cáncer de Salomón. “Yo no sentí ninguna culpa porque ella me traicionó. Se portó muy mal conmigo y se lo dije. ¿El cáncer? Si la hermana murió de cáncer”, dijo el periodista, en referencia al fallecimiento en 2013 de Isabel Salomón, quien en realidad padeció una esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurológica.

“¿No es hereditario el cáncer? ¿Por qué los médicos te preguntan si alguien de tu familia tuvo? La hermana murió de cáncer unos años antes. ¿O eso no lo saben? ¿Qué tengo que ver yo con su cáncer, con una enfermedad? Cuando fue ella la que me pidió el favor. Piazza si no sabe, que no hable”, concluyó con vehemencia Ventura.