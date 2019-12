La desafortunada y polémica frase de Antonio Gasalla sobre el hijo de Flavio Mendoza

Todo comenzó cuando Ángel de Brito recordó la salida de la obra de Mendoza, a lo que Antonio reaccionó indignado: “No me bajé de la temporada de Flavio”. Entonces, el conductor comentó que Flavio estaba muy enojado y el invitado reflexionó: “Bueno, se habrá enojado. Yo no me enojo”.

Luego, explicó: “Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, un baile, abría un no sé qué, y compró un nene (sic) y armó otra cosa, y qué se yo”. En ese punto, Graciela Alfano se quejó: “¡No! ¿Cómo que compró un nene?”. Pero el capocómico hizo caso omiso y continuó: “A mí Flavio me mandaba un secretario de él a pararse ahí, ¿pero de qué hablamos?”.

Hasta que Ángel terció en la cuestión: “Flavio fue papá, no compró un nene”. Ante la total indignación y desconcierto de todos en el estudio, Gasalla enfatizó sobre el origen del pequeño Dionisio: “Bueno, fue papá. Comprándolo sos papá”.

A fines de julio, Flavio había dejado traslucir algo de lo que finalmente hoy dijo Gasalla: "Tuve una charla telefónica con él. Lo que me dijo no lo voy a repetir. Pero si hubiera estado de frente, no sé como hubiera terminado... Fue algo sobre mi paternidad y de manera directa. Simplemente lo llamé y arrancó a decirme de todo. Si fuera otro y me dice lo que me dice, lo agarro del cuello. Pero uno lo termina perdonando porque es una persona grande. Además, está pasando un problema difícil. Por eso lo entiendo".