La última edición de Gran Hermano terminó y las amistades que se forjaron siguieron por el mismo camino. Martina Stewart y su novio aprovecharon el lunes post Pascuas y rompieron los huevos. Todo comenzó cuando la profesora de educación física respondió preguntas en su cuenta de Instagram, y al ser consultada por su vínculo con el taxista, fue más que polémica: “Negro resentido”.

La primera pregunta propuesta por sus seguidores fue: “¿Con quién no te llevas más de Gran Hermano? A lo que la joven explicó: “Hay un par que son medios caretas, así que no me los voy a cruzar más en la vida. Hay un par que son mala leche”. En ese entonces fue interrumpida por su pareja, quien agregó: “Perdón que me meta no, no solamente son caretas algunos sino que en lugar de estar más tiempo manejando el Uber, están haciéndote la vida imposible y rompiéndote las pelotas”.

Lejos de quedarse callada, Stewart redobló la apuesta: “Pero eso es porque son negros resentidos. La vida misma chicos. Gente de mierda y gente buena”. En esta respuesta, sí bien no dijeron nombres, fueron más que referentes a Reverdito, quien se dedica al traslado de pasajeros en taxi desde hace muchos años.

Además, cabe recordar que desde los últimos dos meses de programa, Reverdito se ausentó de los debates y pasó por varios programas de televisión en los cuales afirmó que la producción del reality y de Telefé decide quién se queda dentro de la casa, ya que “si no rendís te eliminan”.

No obstante, esta no es la única problemática en la que se vio envuelto el tercer eliminado del reality, ya que el último lunes se conoció el verdadero motivo de nula amistad con Nacho fuera de la casa: "Es simple lo de Nacho, yo le mandé mensaje cuando salió. Hablé con el padre en su momento cuando estuvo dentro de la casa. Lo seguí a Rodolfo, me dejó de seguir y lo eliminé. A Nacho le mandé tres mensajes y no me respondió ninguno. También, le mandé unos anteojos de regalo que me pidió en las fiestas", afirmó.

Por otra parte expresó: "Le di un abrazo y lo sentí. Después que diga 'no me interesa salir y tener relación o hablar con Juan'... La verdad que dije 'qué onda, ¿no?'. Seguramente la gente que lo rodea, de ex Gran Hermano, le habrá quemado la cabeza diciéndole 'Juan se fue con el 88%, no te juntes con ese, no lo quiere nadie'".

En su última parte de esta entrevista que le brindó a Maica Comunica concluyó: "Por lo menos sé persona y contestá los mensajes. Y el regalo de los anteojos que se lo pedí a una chica y se los hice de canje, se los di a una productora para que se los dé. Por lo menos agradecé, pero ni eso. No me interesan esas personas, la verdad que no me van”.