Un incendio registrado el viernes por la tarde en Colonia El Potrero dejó como saldo la destrucción total de una cosechadora y la pérdida de entre 10 y 12 hectáreas de trigo y rastrojo. El siniestro ocurrió en la intersección de calles 11 y 4, donde trabajaron los Bomberos Voluntarios con el móvil 29.

El operario que manejaba la maquinaria logró descender de la cabina a tiempo para salvar su vida, aunque sufrió quemaduras leves en el rostro y perdió todas sus pertenencias, que quedaron dentro de la cosechadora.

Horas después del hecho, su hija expresó en redes sociales el impacto que atravesó la familia. Señaló que “la cosechadora se incendió en un segundo, y los esfuerzos y sacrificios de años que hicieron mi papá y su equipo desaparecieron en un instante”. Agradeció que su padre pudiera escapar a tiempo, aunque debió dejar todo atrás, y destacó que, pese al susto, “está bien”.

También hizo referencia al trabajo cotidiano en el sector rural: “Muchas veces no se muestra la realidad de lo que es el campo, el esfuerzo, sacrificio y tiempo que lleva cada logro, y que desaparezcan en un instante es triste”. Finalmente, la familia agradeció el apoyo de vecinos y amigos que se acercaron para colaborar y brindar contención.