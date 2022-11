Familiares y amigos de Andrés Blaquier, el ingeniero agrónomo de 62 años que fue asesinado de un disparo al ser asaltado por dos "motochorros" que le robaron la moto BMW 1200 de color negro, lo despidieron este domingo en una ceremonia íntima que se realizó en el cementerio Jardín de Paz, ubicado en el partido de Malvinas Argentinas. Cerca de 200 personas se acercaron al lugar para acompañar a su esposa e hijos y darle el último adiós al empresario.

En ese contexto, Pedro Blaquier -uno de los hijos de Andrés- rompió el silencio y entre mucha angustia, le dedicó una desgarradora carta a su papá:

El hecho ocurrió el sábado por la noche, en el kilómetro 50 de la Panamericana, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La víctima circulaba junto a su esposa, Magdalena de Elordy, cuando fueron interceptados por dos delincuentes que iban a bordo de otra moto y lo amenazaron con un arma hasta que uno de ellos disparó contra Blaquier y acabó con su vida.

Como consecuencia del hecho, fueron detenidos Luciano Jesús González, alias “Lucianito”, el acusado de haber disparado contra el empresario y su pareja, Brisa de los Ángeles Villareal. Según se pudo comprobar a través de las cámaras de seguridad, la joven era quien manejaba el vehículo, y su pareja, "Lucianito", quien empuñaba un arma 9 milímetros. Ambos persiguieron al empresario casi 10 kilómetros hasta alcanzarlo. "Hoy te nos fuiste viejito y daría todo por poder abrazarte una vez más, decirte que que te quiero y te extraño muchísimo. Papá, gracias por vivir siempre por y para nosotros y nos veremos en cada atardecer, en cada abrazo, en el campo, en anécdotas, en nuestras alegrías...", cerró el hijo del empresario.

Andrés Blaquier era ingeniero agrónomo, tenía 62 años, era sobrino de Carlos Pedro Blaquier, e integrante de la familia Ledesma, una de las más ricas del país en base al ranking elaborado por la revista Forbes. La familia Ledesma -con 110 años de historia- se ubica en el vigésimo cuarto lugar, con un patrimonio valuado en más de US$490 millones y 110 años de historia. La base de Ingenio Ledesma, que emplea alrededor de 7.000 personas, se sitúa en la provincia de Jujuy, con 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de la caña de azúcar. La unidad de negocios de Ledesma que estaba a cargo de Andrés Blaquier de manera directa era la firma La Biznaga.

La misma se dedicada al negocio agropecuario con 52.000 hectáreas propias repartidas en diferentes campos de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos. "Con profunda tristeza, comunicamos que en la noche del sábado falleció Andrés Blaquier, director del Negocio Agropecuario de Ledesma. Andrés iba a bordo de su moto junto a su esposa por la Autopista Panamericana, a la altura del km 50, cuando fue asaltado y recibió disparos, uno de los cuales impactó en su pecho. Los delincuentes huyeron y él fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, pero falleció. Su mujer resultó ilesa", informó en la mañana del domingo la empresa Lesdesma en un comunicado.

La desgarradora carta del hijo de Blaquier

Hola papá

Acá te escribo mientras vuelvo a casa, esperando a llegar para poder encontrarme con mamá, Isa, Maggie y levantarme de este sueño para poder encontrarte a vos también. Sigo esperando bajar de este avión y encontrarte a la salida del aeropuerto, que nos demos ese fuerte abrazo de bienvenida y volver en el auto a casa con esa sensación de alivio por volver al nido.

Hoy te nos fuiste viejito y daría todo por poder abrazarte una vez más, decirte que que te quiero y te extraño muchísimo, escuchar tu voz y tu risa, verte disfrutar con amigos, y mirarte abrazar a mamá y a la chicas. Pero es esa misma impotencia y frustración por habernos perdido esa ‘ultima vez’ es lo que también nos hace entender la suerte que tuvimos de tenerte en nuestra vida.

Si, nos sacaron esa última vez y las que estaban por venir, pero nos dimos infinitos abrazos, lloramos de risa, nos dijimos cuanto nos queríamos en cada despedida, discutimos, lloramos, nos acompañamos, hicimos incontables programas, viajes y aventuras juntos, y eso es algo que nos va a quedar para siempre.

En vos encontré a mi mejor amigo, a mi papá y a mi ejemplo a seguir. Hoy te vas pero dejas una gran parte tuya en cada uno de nosotros. Nos enseñaste a ir siempre de frente, a poner la familia por delante de todo, a perdonar y a empujar siempre por lo que queremos. Te prometo que voy a vivir siempre por esos valores, y a cuidar siempre a nuestra familia que para vos siempre fue lo más importante y lo es para mi tambien.

Hoy parece imposible salir de este pozo. Y pensar en toda una vida de tristeza, enojo, e impotencia parece una tortura. Pero tenemos a mamá que es una leona, con una fuerza que sabemos que logra lo imposible. Tenemos la sonrisa, la gracia, y el afecto de Maggie. Tenemos la sensibilidad, la empatía, y la energía de Isa.

Tenemos mis ganas de vivir por vos y para ellas y tenemos un grupo enorme de familiares y amigos que hoy te despiden y que nos ayudan a transitar este dolor y nos acompañan en este proceso de aceptación día a día. A todos los que están acá hoy, familia y amigos, les quiero agradecer de corazón por acompañarnos.

Lo que pasó no tiene ningún sentido ni explicación. Nos sacaron a papá y es algo con lo que nos va a tocar vivir toda la vida hasta el último día. Les pido que NO nos perdamos en el rencor, en lo injusto, y en el entender el porqué de todo esto. Este es un proceso de aceptar algo que ya no podemos cambiar, que no es ni va a ser justo pase lo que pase, y en el que nunca vamos a entender el porqué.

Les pido que nos acompañemos desde lado del cariño, el afecto y los buenos recuerdos de mi viejo con el norte siempre en ir para adelante, en avanzar, pero no desde el lado del rencor, el enojo y la impotencia porque eso nos va seguir tirando para atras.

Papá, gracias por vivir siempre por y para nosotros y nos veremos en cada atardecer, en cada abrazo, en el campo, en anécdotas, en nuestras alegrías y en nuestros bajones porque vas a estar y vas a ser siempre una parte de nosotros. Te adoro y te voy a extrañar siempre.

Tu hijo y mejor amigo, Pedro.