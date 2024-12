La influencer Julieta Puente despidió en redes sociales del piloto fallecido en el accidente Martín Fernández Loza, quien era el mejor amigo de marido Facundo Migueles, también piloto. “Te vamos a extrañar demasiado nuestro loquito bailarín”, escribió y publicó una serie de videos donde se lo puede ver feliz.



Loza era quien piloteaba el avión que se despistó en el aeropuerto local, chocó contra la casa y se prendió fuego en la localidad bonaerense de San Fernando. La otra víctima fatal fue el copiloto Agustín Oforte de 35 años.

“Ojalá en el cielo bailes y hagas reír a todos tanto como a mí. Me duele mucho el corazón”, indicó y en otra historia subió otro video del piloto bailando en una fiesta: “Tus bailes locos, que llames a Facu 5 veces por día…”.







Y sumó: “Que días que sí a todo sin saber cuál era el plan… todo. Todo vamos a extrañar. No puede ser real, pellízquenme y díganme que es mentira”. También contó que no durmió en toda la noche y aseguró que siempre lo va a recordar: “Nunca conocí a alguien tan alegre como vos”.

Por último, mostró un video de cómo era su relación con Facundo, el marido de la influencer, quien trabaja como piloto en JetSMARTS. “Eras su hermano, su alma gemela. No sé cómo va a ser sin vos, mandanos fuerzas y hacenos reír mucho, porfi, Tincho”.







