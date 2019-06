“Me decían vamos a relajarte y yo caía totalmente dormida en una camilla. Eso sucedió varias veces”, reveló. En esta situación, la exparticipante del Bailando, recordó que se despertó y “tenía una persona encima mío”.

“Esto pasó varias veces”, aseguró y agregó: “Es terrible para una mujer aceptar que fue violada”.

Marcela dejó a Jorge Rial y sus panelistas sorprendidos con su tremenda experiencia, la cual jamás le había podido contar a sus padres, según informó. “Hoy puedo hablar porque tengo 43 años”, afirmó.

En esta línea, la conductora aseveró: “Me salvé de una trata de personas”, ya que se mostró segura de que la iban a secuestrar.

“Para mí Pasión fue una salvación, porque la cumbia siempre me dio alegría, siempre me dio canciones bonitas”, le dijo Marcela al conductor de Intrusos, para justificar por qué le dio tanta bronca que Aptra los “discrimine” en los últimos homenajes del Martín Fierro 2019.

“Vine a hablar de la mirada del otro. Tiene que cambiar”, explicó notablemente emocionada. “No es el Martín Fierro en sí, es todo el back up, toda la intención que hay detrás de eso o la no intención. Esto no es de ahora, es de hace 30 años, porque pasión cumple 30 años”, cerró la histórica conductora de la movida tropical.

Fuente: Vía País