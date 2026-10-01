La desigualdad en la distribución de los ingresos registró una baja durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año. Sin embargo, el indicador se mantuvo por encima de los niveles observados en el mismo período de 2025, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su reporte de Evolución de la distribución del ingreso.

El coeficiente de Gini, que mide la equidad en el reparto de ingresos con valores entre cero y uno, se situó en 0,428. Este registro marcó un descenso frente al 0,442 del primer trimestre, pero superó el 0,424 alcanzado en el segundo trimestre de 2025.

La brecha entre los sectores sociales resultó marcada. El primer decil, que representa al 10% de la población con menores ingresos, recibió apenas el 1,8% del total, con un ingreso medio de 124.142 pesos. En contrapartida, el décimo decil concentró el 32,3% de los recursos, con un ingreso medio de 2.221.170 pesos y una mediana de 1.800.000 pesos. Al comparar las medianas de ambos extremos, la diferencia se mantiene en 13 veces.

El informe, que abarca a 30,2 millones de personas en 31 aglomerados urbanos, detalló que el 17,3% de la población tuvo ingresos inferiores a la mitad de la mediana del ingreso per cápita familiar. Esta cifra representa un incremento respecto al 16,6% del trimestre anterior, aunque se ubica por debajo del 17,6% registrado entre abril y junio de 2025.

En cuanto a la composición de los recursos, los ingresos laborales explicaron el 78,1% del total, mientras que el 21,9% provino de fuentes no laborales como jubilaciones, pensiones y subsidios. Esta estructura varía significativamente según el nivel socioeconómico: en el primer decil, los ingresos no laborales representaron el 67,3% del total, mientras que en el décimo decil los ingresos laborales alcanzaron el 86,6 por ciento.

Finalmente, el estudio reveló una persistente brecha de género. Entre quienes percibieron ingresos individuales, el promedio fue de 1.266.369 pesos para los varones y de 927.252 pesos para las mujeres, con una diferencia del 26,3% en la ocupación principal.