La despedida de Indio Solari expuso un fenómeno que, para historiadores y analistas, desborda la lógica de un funeral y entra en la zona de los ritos de pertenencia: miles de personas se reunieron en Avellaneda para homenajear a un músico al que varias generaciones convirtieron en memoria compartida e identidad colectiva más allá de la política.

La dimensión de la convocatoria quedó medida por dos datos del operativo y de la escena: voceros del Ministerio de Seguridad estimaron una movilización cercana al millón de personas y la fila para ingresar al Microestadio Gatica superó las 70 cuadras hasta el límite con la Ciudad de Buenos Aires. El velatorio abrió este domingo a las 10, una hora antes de lo previsto, por la llegada incesante de fanáticos y su final aún no está claro cuándo será.

A los 77 años, la muerte del fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se comunicó el viernes 5 de junio, alrededor de las 9, después de que fuera hallado ya sin vida en la pileta de su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un accidente cerebrovascular.

El funeral de Eva Perón reunió a cerca de dos millones de personas en las calles

La muerte de figuras emblemáticas en la Argentina generó manifestaciones populares que se convirtieron en auténticos ritos de pertenencia colectiva. El fallecimiento de Eva Perón, el 26 de julio de 1952, con solo 33 años, impulsó una mística religiosa y una puesta en escena extraordinaria organizada desde el Estado. Su velatorio, que se extendió por 14 días entre el Ministerio de Trabajo y el Congreso de la Nación, reunió a más de dos millones de personas en Buenos Aires, con filas de hasta dos kilómetros. Más de dos décadas después, el funeral de Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, reflejó un clima sombrío, institucional y atravesado por una tensión política extrema: más de un millón de personas acudieron al Congreso Nacional y otro millón acompañó el cortejo hasta la Quinta de Olivos.

Ante los datos abrumadores de la movilización de hoy que fue masiva y pacífica, historiadores y politólogos coincidieron en que la despedida del cantante se inscribió en una tradición de manifestaciones populares muy poco frecuentes en la historia argentina. En los testimonios de los especialistas la comparación apareció una y otra vez con nombres asociados, especialmente con personajes por fuera de la política, como Carlos Gardel, Jorge Newbery y Diego Maradona.

Un rito de comunidad antes que un hecho político

“Es difícil encontrar algo parecido. Me resulta muy impresionante. Se pueden inventar explicaciones, pero hay algo ahí que va más allá de lo racional. Tiene que ver con lo que representa: el alma de un pueblo”, dijo el escritor, médico e historiador Pacho O’Donnell a Infobae, al ubicar la convocatoria en una dimensión afectiva que, según su lectura, no se deja reducir a una explicación lineal.

El historiador agregó un dato generacional sobre los asistentes: “En el caso del Indio, resulta interesante que la mayoría de los asistentes al velorio tenían alrededor de 40 años” o más. Para O’Donnell, esa franja etaria fue a despedir “algo amado y perdido de la juventud”, un vínculo en el que se mezclan “recuerdos, rebeldía e ilusiones” de otra etapa de la vida.

En la misma línea, el politólogo Andrés Malamud dijo a Infobae que la masividad se explica por “el sentimiento de comunidad, la necesidad de reafirmar la pertenencia, la urgencia de compartir el duelo, el agradecimiento a nuestro único héroe en este lío”.

“Los argentinos somos una tribu orgullosa de serlo. Evita y Maradona tuvieron despedidas comparables", recordó. Malamud descartó un cambio de humor político o cualquier traducción electoral del fenómeno que se vivió hoy: “No creo”, dijo simplemente, ante una posibilidad semejante.

Carlos Gardel es recordado por el paso por el Luna Park y el cortejo por la avenida Corrientes hacia Chacarita como una de las mayores movilizaciones de su época (Fundación Internacional Carlos Gardel)

Malamud, además, colocó la despedida en una secuencia acotada de funerales populares al señalar que “Evita y Maradona tuvieron despedidas comparables”. La observación reforzó un rasgo compartido por las distintas miradas: la singularidad del caso no estuvo solo en el volumen de gente, sino en el tipo de lazo simbólico que convocó esa presencia.

El escritor e historiador Daniel Balmaceda, por su lado, dijo a Infobae que, si se dejan aparte a los presidentes y a los dirigentes políticos, el episodio remite “históricamente” a la muerte de Jorge Newbery en 1914 y a la de Carlos Gardel en 1935. En su reconstrucción, ambos casos condensaron un nivel de conmoción pública que excedió el duelo privado y produjo expresiones de la calle a gran escala.

Sobre Newbery, recordó que su muerte en Mendoza derivó en un traslado de sus restos y en un funeral en Buenos Aires “muy sentido” y con “enorme expresión del pueblo”. Sobre Gardel, señaló que el paso por el Luna Park y el cortejo por la avenida Corrientes hacia Chacarita quedaron entre las movilizaciones populares más grandes hasta entonces.

Balmaceda hizo una precisión sobre el repertorio de comparaciones. “Aclaro que a Evita no la pongo en este grupo” porque es parte de “otro contexto”, ligado al mundo de la política y no al de los ídolos del deporte o de la música.

Diego Maradona es citado como una de las despedidas comparables en el repertorio de funerales populares masivos recientes (REUTERS/Matias Baglietto)

Eduardo Lazzari, también historiador, en declaraciones a TN, empujó aún más esa línea de interpretación y retomó la comparación con Newbery, quien, consideró, fue “el primer ídolo popular que tuvo la Argentina no vinculado a la política”. Para explicar el impacto de su muerte, reconstruyó el traslado ferroviario de 1914: “La gente se subía a la vía para que el tren no pasara. La gente se aseguraba que paraba en cada pueblo para rendirle homenaje a Newbery”. Según detalló, un trayecto previsto en 12 horas demoró un día y medio.

Lazzari introdujo un matiz social sobre el lugar que ocupó el Indio Solari en la cultura popular contemporánea. “Hoy muchos testimonios decían ‘fue nuestra voz’. Fue el momento en el que la política dejó de representar a los que quedaron afuera”, interpretó.

En esa lectura, el fenómeno no se explica por una mutación reciente del artista o de su obra, sino por la persistencia de un vínculo. “Hay un fenómeno social potentísimo, que no lo buscan, porque los Redondos no cambiaron”, afirmó.

El historiador sumó una observación sobre la circulación cultural que produjo ese universo musical al decir que Solari “llevó a Borges a quienes nunca sabían quién era Borges”. La frase apuntó a una influencia que, según su mirada, excedió la música y alcanzó formas de acceso a otros repertorios culturales.

Jorge Newbery aparece como antecedente de idolatría popular no ligada a la política

Sobre el caso Gardel, Lazzari dijo a TN que el impacto popular se potenció por las decisiones políticas alrededor del traslado de los restos. Recordó que el cuerpo llegó a Buenos Aires siete meses después de la muerte y que esa demora derivó en una concentración inédita en el puerto: “El puerto de Buenos Aires nunca tuvo una multitud semejante”, afirmó, antes de añadir un detalle del cortejo entre el Luna Park y Chacarita: “Un par de coches que acompañaban el cortejo fúnebre se fundieron por la lentitud de la marcha”.

La logística del velorio mostró una escala excepcional y sin horario de cierre

La despedida se realizó en el Microestadio Gatica, en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, partido de Avellaneda. El auditorio tiene capacidad para 180 personas al mismo tiempo, una cifra que contrastó con la extensión de la fila, que llegó hasta el Puente Pueyrredón.

Desde la noche del sábado, cientos de personas se instalaron en una vigilia sobre la avenida Bartolomé Mitre, a metros del predio municipal. La presión de la convocatoria llevó a abrir las puertas antes de lo anunciado y no se fijó un horario de finalización, incluso se evaluó la posibilidad de extender el acceso hasta el lunes o el martes.