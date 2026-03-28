La deuda externa argentina registró un fuerte incremento durante 2025 y volvió a ganar peso en relación al tamaño de la economía. Según datos recientes, el endeudamiento con el exterior alcanzó niveles cercanos al 49% del Producto Bruto Interno (PBI) hacia fines del año, lo que implicó una suba de aproximadamente 10 puntos porcentuales en comparación con el período anterior.

El aumento se dio en un contexto en el que el stock total de deuda externa también mostró una tendencia ascendente. Durante el tercer trimestre de 2025, la deuda había llegado a unos 316.935 millones de dólares, marcando el nivel más alto en décadas y consolidando una dinámica de crecimiento sostenido.

En ese mismo período, el peso de la deuda externa sobre el PBI ya se ubicaba en torno al 46,7%, lo que reflejaba un incremento respecto de los meses previos. Sin embargo, hacia el cierre del año esa relación continuó en ascenso, acercándose al 49%, según estimaciones del mercado.

Este indicador resulta clave para analizar la sostenibilidad de la deuda, ya que mide cuánto representa el endeudamiento en relación con la capacidad de generación de riqueza del país. Un aumento en este ratio suele interpretarse como una mayor carga relativa de compromisos externos, especialmente en economías con restricciones de acceso al crédito o volatilidad cambiaria.

El crecimiento de la deuda externa responde a distintos factores. Por un lado, la necesidad de financiamiento del sector público y privado; por otro, el impacto de variables macroeconómicas como el tipo de cambio y la evolución del PBI. En particular, cambios en el nivel de actividad pueden alterar el peso relativo de la deuda aun sin grandes variaciones en el monto nominal.

En paralelo, el escenario económico argentino mostró señales mixtas durante el año. Mientras algunos indicadores vinculados a la deuda pública total sugirieron una mejora en términos del PBI, el componente externo continuó mostrando presión al alza, lo que refleja una dinámica heterogénea dentro del esquema de endeudamiento.