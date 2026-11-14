La visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en el centro del debate una consigna que su antecesor, Francisco, convirtió en una bandera de la justicia social: tierra, techo y trabajo. Durante un encuentro con representantes del mundo laboral, empresarios, sindicatos y movimientos populares en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Pontífice reivindicó estas demandas como pilares fundamentales para la dignidad de las personas. “Con su reclamo, ellos abogan por esas tres T”, expresó.

A partir de este mensaje, ¿cómo es la realidad de Gualeguaychú? ¿Cuánto cuesta comprar un terreno, alcanzar la vivienda propia y conseguir un empleo? En el marco de un escenario económico complejo, el análisis desde el sector inmobiliario y el Centro de Defensa Comercial e Industrial permite trazar un panorama sobre las posibilidades locales de alcanzar las tres T.

Tierra: desde 9.000 dólares para acceder a un lote



Acceder a un terreno requiere hoy una inversión que, en las opciones más económicas, parte de los 9.000 a 10.000 dólares. Así lo explicó Joan Vicente Fleitas, titular de una inmobiliaria, quien aclaró que no se trata de los lotes que más abundan en el mercado ni de aquellos ubicados en las zonas más privilegiadas de la ciudad.

Para quienes no cuentan con el monto total, existen alternativas de financiación privada. En algunos casos, es posible entregar entre 2.000 y 3.000 dólares y financiar el saldo con cuotas de entre 250 y 300 dólares.

También hay emprendimientos que ofrecen financiación del 100%, con cuotas que van de los 200 a 300 dólares mensuales, aunque en esos casos suele tratarse de loteos que todavía están en proceso de desarrollo y no cuentan con todos los servicios o la infraestructura consolidada.

El acceso a la tierra aparece, además, como una primera etapa antes de llegar a la vivienda. Según el inmobiliario, la mayoría de las personas que se acercan a consultar por terrenos busca comprar su primer lote. Por una cuestión de capacidad económica, resulta más accesible comenzar por la tierra que afrontar directamente la compra de una casa.

“Es mucha más la gente que compra primero un terreno que la que compra una casa”, explicó. En ese sentido, planteó la adquisición de un lote como un paso intermedio: pagarlo durante algunos años, esperar su valorización y, llegado el momento, utilizarlo como parte de pago o venderlo para reunir el capital necesario para avanzar hacia una vivienda.

Fleitas advirtió que para los sectores medios y medios-bajos de la población resulta cada vez más difícil dejar de alquilar y acceder a una propiedad. A esto se suma el valor de la tierra en determinadas zonas. Como ejemplo, mencionó que en calles del macrocentro un terreno puede alcanzar los 70.000 dólares, una cifra que vuelve todavía más difícil comprar en el mismo lugar donde una familia alquila y desea establecerse.

Techo: el crédito hipotecario, la única y escasa herramienta para comprar una casa



Aunque existen personas que logran acceder a su primera vivienda, las posibilidades de compra están estrechamente vinculadas al financiamiento. En este punto, Fleitas señaló que quienes buscan una casa suelen ser personas que ya cuentan con créditos hipotecarios preacordados.

Según su experiencia en el mercado inmobiliario, alrededor del 95% de quienes necesitan financiar el 100% de la compra de una vivienda requieren recurrir a un crédito hipotecario. Otra posibilidad es contar con un anticipo importante, que puede representar entre el 40% y el 50% del valor de la propiedad, y financiar el resto mediante cuotas.

La situación es diferente cuando se trata de terrenos, donde predominan los acuerdos de financiación privada, directamente con el propietario o desarrollador del loteo.

Fleitas mencionó como ejemplo una operación de un terreno de 15.000 dólares, con una entrega inicial de 3.000 dólares y el saldo financiado en 40 cuotas. Se trata de una modalidad que permite distribuir el costo en el tiempo, atado siempre a los vaivenes de la cotización de la divisa norteamericana.

De esta manera, la financiación privada aparece como una alternativa para quienes no pueden afrontar el valor total de un lote de una sola vez. Sin embargo, el acceso a una vivienda terminada continúa dependiendo, en gran medida, de la posibilidad de reunir un capital inicial importante o calificar para un crédito hipotecario.

Trabajo: comercios golpeados e industrias que buscan poco y muy calificado

El panorama laboral presenta otra cara de las dificultades económicas que atraviesan los hogares. Federico Laderach, referente del Centro de Defensa Comercial e Industrial, diferenció la situación del comercio y la industria, y describió un escenario complejo en ambos sectores, aunque por motivos diferentes.

En el comercio, aseguró que la situación económica es “extremadamente mala”, con una importante restricción de las ventas y una fuerte caída de la actividad. Ese escenario repercute directamente en el empleo: según explicó, actualmente no hay una generación genuina de nuevos puestos de trabajo y las pocas búsquedas que aparecen responden principalmente a la rotación del personal.

Laderach también señaló dificultades a la hora de encontrar trabajadores con experiencia y estabilidad. Según su mirada, algunos comercios reciben postulaciones de personas que pasaron por numerosos empleos durante períodos breves o que no cuentan con la experiencia específica requerida.

En la industria, en cambio, conviven realidades diferentes. Mientras algunas empresas cierran y dejan trabajadores sin empleo, otras incrementan su producción o buscan incorporar personal. Entre los sectores que generan nuevas oportunidades mencionó la industria minera, energética y alimenticia. Sin embargo, esas búsquedas suelen requerir conocimientos técnicos y calificaciones específicas que no siempre se encuentran disponibles en el mercado laboral local.

“Tenemos demanda laboral, pero no hay gente preparada para esos nuevos puestos que se van generando”, explicó. Además, advirtió que las empresas se encuentran ante la necesidad de contratar trabajadores y capacitarlos desde cero, un proceso que demanda tiempo y recursos y que se vuelve más complejo cuando luego se produce una nueva rotación.

Uno de los datos que utilizó para describir esta problemática es el volumen de postulaciones que reciben las empresas: una búsqueda laboral puede reunir alrededor de 100 currículums, de los cuales aproximadamente 95 deben descartarse por no contar con la preparación necesaria para el puesto.

Como ejemplo de este desajuste en el mercado local, mencionó la búsqueda de vendedores con experiencia comprobable en el rubro de la construcción, para la cual suelen presentarse personas cuyos antecedentes laborales corresponden a actividades completamente diferentes.

De esta manera, Laderach planteó una paradoja del mercado laboral: hay muchas personas que necesitan conseguir empleo, pero también empresas que necesitan trabajadores y no logran cubrir sus vacantes por la falta de formación y experiencia específica.