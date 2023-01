Se inicia el trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a fin de evaluar el pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La diputada entrerriana Carolina Gaillard preside la comisión y convocó para este jueves a las 11 a los miembros del cuerpo, con una serie de iniciativas en contra de los jueces, incluido un pedido contra Ricardo Lorenzetti que lleva la firma de diputados de la Coalición Cívica (CC), con la bendición de la líder del espacio, Elisa Carrió.

“Si va a funcionar la Comisión de Juicio Político que funcione también para tratar los pedidos que hemos presentado contra Alberto Fernández y contra Cristina Fernández”, reclamó la diputada radical entrerriana Gabriela Lena. En efecto, en la agenda de la comisión de Gaillard hay una decena de iniciativas contra el Presidente, otra contra la Vicepresidenta, un puñado que señala a Aníbal Fernández, otra iniciativa contra Eduardo Wado De Pedro y contra la exministra Elizabeth Gómez Alcorta, entre otras figuras del oficialismo.

Tras reiterar la posición que ya hicieron públicas las bancadas de Juntos por el Cambio, Lena consideró que en efecto, “en la Justicia hay muchas cosas por arreglar, que serían importantes, pero no se cambian de esta manera, no se cambian con un juicio político que se funda por lo que dijeron los jueces en un fallo”. “Esto no se promueve por mal desempeño sino por que no les gustó un fallo. Saben además que no va a salir y sólo buscan tener algún título en la prensa”, descalificó Lena los argumentos del pedido que formularon el Presidente y una decena de gobernadores.

En las polémicas entre oficialismo y oposición, el diputado Rodolfo Tailhade dio por descontado que “la defensa de la Corte estará a cargo de los legisladores de la oposición”. “De Tailhade podemos esperar que diga cualquier cosa. Es un bocón. Nosotras las mujeres radicales particularmente hemos pedido su apartamiento por sus dichos misóginos”, replicó Lena.

Agenda entrampada

La agenda en torno a la Justicia -primero las designaciones en el Consejo de la Magistratura, ahora el pedido de Juicio Político a la Corte– y las decisiones políticas de oficialismo y oposición a todo o nada, han dejado temas relevantes entrampados en la pulseada.

Allí, han quedado a merced de este escenario, entre otros asuntos, la moratoria previsional y la nacionalización de universidades de distintos puntos del país, entre otras la de la Facultad de Humanidades de Uader.

“Esto es lamentable. Hay un montón de temas que tratar”, se quejó Lena pero no encontró que la postura de la oposición –que hizo saber que no tratará temas de interés para el oficialismo mientras se persista con el embate contra la Corte– profundice el problema. Por el contrario, desde su punto de vista, esta situación se explica en diferencias en la bancada del peronismo. “Lo han hecho a propósito. Sergio Massa (el ministro de Economía) no acordaba con esta moratoria. Pero por una cuestión populista, avanzaron para luego echarle la culpa a la oposición”, aseveró Lena.

“Es lamentable. Pero no podemos avanzar en este tema sobre el que tenemos nuestro propio dictamen. No se puede así, con nuestras fotos, con teléfono y correo en el frente de las sede de Anses acusándonos de que la jubilación no sale por culpa nuestra”, contó la diputada.

Dijo que de igual modo sucedió con el tema de las universidades. “Salvo en dos casos, los proyectos de nacionalización estaban muy flojos pero meten este tema en el medio de una serie de asuntos muy complicados. Lo han hecho a propósito”, no dudó la dirigente radical que concluyó con un diagnóstico de la situación institucional del cuerpo que integra: “Así no sale nada de la Cámara. Y cada vez hay menos diálogo. Es muy complicado”, lamentó la legisladora. (Página Política)