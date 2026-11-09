La Dirección de Habilitaciones incorpora el servicio de preinspecciones, una herramienta destinada a facilitar y agilizar los trámites de habilitación comercial. La iniciativa permite conocer anticipadamente las condiciones que debe reunir un inmueble antes de concretar su alquiler para el desarrollo de una actividad comercial.

El objetivo es que, antes de firmar un contrato o asumir un compromiso de alquiler, las personas interesadas puedan conocer los requisitos técnicos y las condiciones que debe cumplir el inmueble en materia de seguridad, higiene y bromatología, de acuerdo con la actividad que se proyecta desarrollar.

De esta manera, las preinspecciones permiten obtener información anticipada sobre las condiciones del local y prevenir posibles inconvenientes una vez concretado el contrato de alquiler. Se trata de una instancia previa al trámite formal de habilitación comercial, que busca brindar mayor previsibilidad a quienes desean emprender y contribuir a agilizar los tiempos del proceso.

¿Cómo solicitar una preinspección?

Las solicitudes se realizan mediante un mensaje de WhatsApp al número 3446 531254, indicando los siguientes datos:

- Actividad comercial que se pretende desarrollar.

- Dirección del local.

- Número de TGI (Tasa General Inmobiliaria).

Asimismo, se recuerda que la Dirección de Habilitaciones brinda atención al público los días hábiles, de 7 a 15 h.

Con esta incorporación, el Gobierno de Gualeguaychú continúa implementando herramientas para simplificar los procedimientos administrativos y acompañar a quienes desean desarrollar una actividad comercial en la ciudad.