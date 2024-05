“¡Estás envejeciendo hacia atrás, hermana!”, le comentó un seguidor. Otro, en la misma sintonía, hizo una referencia al cuento de F. Scott Fitzgerald en el que el protagonista nace viejo y va rejuveneciendo con el paso de los años: “La eterna juventud. Debes tener el síndrome de Benjamin Button”.

Aunque no lo parezca, Wang le debe el don de la juventud eterna a la naturaleza. El año pasado dio a entender que no se cuida demasiado al comer (de hecho, adora McDonald’s y Dunkin’ Donuts de crema con azúcar) y previamente había dicho que su secreto estaba en las cosas mundanas: “trabajo, dormir, un cóctel de vodka, no mucho sol”.

¿Quién es Vera Wang?

Vera Wang es una diseñadora de modas neoyorquina de 74 años especializada en moda nupcial.

Comenzó su carrera en patinaje artístico y luego se volcó de lleno en el mundo de la moda nupcial. Antes de abrir su propia boutique trabajó para reconocidas marcas del ambiente, como Vogue y Ralph Lauren.

Entre las celebridades que se pusieron sus vestidos de novia se encuentran Ariana Grande, Mariah Carey, Ivanka Trump, Victoria Beckham y las hermanas Khloe y Kim Kardashian.

La diseñadora obtuvo innumerables reconocimientos a lo largo de su carrera, como por ejemplo el premio a Diseñadora de ropa femenina del año del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) o el premio André Leon Talley Lifetime Achievement Award de la Savannah College of Art and Design.

Su aparición en la cultura popular es una constante. El auge de las series la acogió notablemente, dándole participaciones especiales en Gossip Girl (Blair lució un vestido suyo), en la segunda temporada de Ugly Betty o en Sex and the City (diseñó el vestido de novia a Charlotte).

Una de sus creaciones también aparece en la película Sex and the City.