Entre Ríos registró una caída del empleo asalariado privado formal menor que la del conjunto del país. Según el relevamiento de Politikon Chaco, elaborado sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la contracción acumulada entre noviembre de 2023 y julio de 2026 fue del 3 por ciento en la provincia, frente al 4,2 por ciento nacional, lo que marca una diferencia de 1,2 puntos porcentuales.

En julio, Entre Ríos contabilizó aproximadamente 135.000 trabajadores asalariados registrados en el sector privado. Si bien el balance del período muestra una pérdida de 4.161 puestos de trabajo, la comparación refleja un menor retroceso que el registrado a nivel nacional. El desafío sigue siendo recuperar el empleo perdido y generar nuevas oportunidades laborales.

Frente a este escenario, el gobierno de Rogelio Frigerio sostiene herramientas destinadas a reducir costos, acompañar a las empresas radicadas y promover nuevas inversiones. En ese sentido, el mandatario planteó durante la Ronda de Negocios RIGI de Rosario que "es muy importante no perder esta oportunidad" de que empresas metalúrgicas, metalmecánicas, logísticas, de transporte y de servicios de Entre Ríos aprovechen el impulso de las inversiones mineras y energéticas. "El derrame no es automático, hay que construirlo", enfatizó.

Impulso del RINI

Desde el Gobierno provincial se pone el acento en el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Según el último balance provincial del 19 de octubre, el programa reúne 180 proyectos elegibles, con inversiones comprometidas por 266,75 millones de dólares y una previsión de 2.930 puestos de trabajo directos. Se trata de compromisos de los proyectos que proyectan un impulso en la creación de puestos de trabajo en el corto y mediano plazo.

El 77 por ciento de las iniciativas del RINI corresponde a ampliaciones de empresas existentes y el 23 por ciento a nuevos emprendimientos. Los proyectos abarcan distintas actividades productivas y contemplan inversiones para incorporar equipamiento, ampliar instalaciones y aumentar la capacidad de producción.

El régimen ofrece, según las condiciones de cada proyecto, exenciones de hasta el 100 por ciento en impuestos provinciales, además de reintegros energéticos y acceso a herramientas de garantía para facilitar el financiamiento.

A estos incentivos se suma un esquema de Ingresos Brutos con exenciones y alícuotas diferenciadas para la industria según su nivel de ingresos. En 2026, el tratamiento informado por ATER contempla la exención para el tramo de hasta 1.430 millones de pesos, una alícuota del 1 por ciento para el tramo siguiente hasta 5.200 millones y del 1,5 por ciento por encima de ese monto.

Con estas herramientas, la Provincia busca acompañar a quienes producen e invierten y transformar los proyectos en mayor actividad y empleo privado en el territorio entrerriano, en un contexto complejo que desafía al sector privado de sectores industriales, comerciales y de servicios. Al mismo tiempo, la matriz productiva vinculada al agregado de valor en sectores agroindustriales permite sostener el impacto del cambio de paradigma nacional.