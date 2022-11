La vida se ve un poco diferente desde la perspectiva de Shauna Rae. Con solo seis meses le diagnosticaron un cáncer cerebral. Tras el tratamiento, la enfermedad remitió, pero su glándula pituitaria quedó casi inactiva debido a la quimioterapia, lo que detuvo su crecimiento.

"Aunque no haya evidencia concluyente de que la quimioterapia pueda ser la causante de la deformación severa de la glándula pituitaria de Shauna, se sabe que el tratamiento del cáncer ocasionalmente provocar problemas endocrinos en los pacientes", le explicaron a la familia.

Shauna logró superar el cáncer y, a pesar de que su apariencia es el de una niña de no más de 8 años, creció hasta hoy ya ser una adulta, como anhela que la traten, según ella misma confiesa. Mide 1,25 metro.

Shauna Rae es la mediana de tres hermanas, vive con su madre y su padrastro en Florida y tiene un objetivo claro: dejar atrás la sobreprotección de sus padres para independizarse y buscar pareja.

Soltera y con ganas de conocer a chicos de su edad, es escéptica a la hora de hablar con jóvenes por internet debido a su historial de citas accidentado por no aceptarla tal y como es.

“Si me mirasen, pensarías que soy una niña normal que hace cosas normales de niña con mi divertida y loca familia”, explicó la joven.

“Pero la verdad es que no soy una niña. Soy una mujer, una mujer de 22 años atrapada en el cuerpo de una niña de 8 años. Aunque físicamente no puedo crecer, deseo desesperadamente que me traten como a un adulto. Estoy trabajando en mi independencia", agrega.

En las redes, la joven presenta sus luchas diarias, enfocándose en su intento de vivir como una adulta mientras se ve como una niña.

Cosas como beber en un bar, hacerse un tatuaje o ir a una cita a ciegas son un desafío mucho mayor de lo que la persona promedio puede imaginar, contó la joven.

Qué es la glándula pituitaria

El funcionamiento del cerebro y de nuestro organismo no depende únicamente de las neuronas, las hormonas también tienen un papel fundamental en estos procesos. La glándula pituitaria es aquella que secreta diferentes hormonas y regula gran parte de la actividad endocrina de nuestro cuerpo. De ella depende la actividad de funciones tan variadas como el crecimiento, las reacciones de estrés o el funcionamiento sexual.

La ubicación de la glándula pituitaria es dentro de una estructura ósea en la base del cerebro llamada silla turca, que protege la hipófisis. Esta glándula conecta con el hipotálamo, el cual se ubica encima suyo, mediante el tallo hipofisario o pituitario.

El hipotálamo regula la producción hormonal hipofisaria mediante su activación o inhibición, y ambas estructuras constituyen el eje hipotálamo-hipófisis. Se estima que la glándula pituitaria posee un peso entre 500 y 700 miligramos.

Respecto a la anatomía de la glándula pituitaria, esta presenta una forma ovalada y se divide en dos partes diferenciadas: lóbulo anterior o adenohipófisis y lóbulo posterior o neurohipófisis.