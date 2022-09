"Ayer por la noche me pasaron esta información, respecto a la continuidad de Fantino en ESPN. Hoy confirmé esta información y lo que me cuentan, y voy a ser textual, 'Fantino, afuera de ESPN'. Este es el título que me dieron esta mañana como algo prácticamente confirmado”, contó Marisa Brey, panelista en Socios del Espectáculo.

Y continuó: "Después de atacar a Mariano Closs y Sebastián Vignolo le bajaron los programas de Star+ y ayer no emitieron su programa de ESPN". "Él tendría una grabación hoy. Alejandro Fantino va a ir a la grabación. Pero desde ESPN me dicen que el programa no se haría", amplió Brey.

"Alejandro Fantino quedaría desvinculado por decisión de los directivos del canal por los dichos sobre Closs y Vignolo… Él no estaba al tanto de lo que estamos contando. Quedó sorprendido", informó la panelista de El Trece.