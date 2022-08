Luego del papelón que ocurrió en el final del encuentro en el que Juventud Unida y Juvenil del Norte igualaron 1 a 1 por el fútbol femenino, cuando jugadoras e integrantes del cuerpo técnico se enfrentaron a trompadas, desde la institución norteña comunicaron que no afrontarán el próximo campeonato de la Liga Departamental.

“Nuestro plantel femenino NO JUGARÁ LOS PLAY OFF , ya que no se va a permitir bajo ningún punto de vista que se sigan propinando actos de VIOLENCIA CONTRA NUESTRAS JUGADORAS”, comenzó el texto difundido por Juvenil del Norte en sus redes sociales.

“Desde la institución creemos que es la mejor decisión ya que no se tiene que llegar a el punto de tener que lamentarnos para que se frene todo esto. ANTE TODO ESTÁ LO HUMANO Y LA INTEGRIDAD FÍSICA DE NUESTRAS JUGADORAS , si no se las cuida desde la institución no podemos esperar que nadie lo haga. Se buscará que en el próximo campeonato se reevea la estructura del fútbol femenino para que se tomen todas las medidas pertinentes y así garantizar la seguridad de quienes están dentro del campo de juego”, manifestaron.

Finalmente, concluyeron que “es una decisión que lamentamos , ya que nuestro plantel no se merece quedar fuera del campeonato y disfrutar de este gran deporte , seguiremos ocupándonos de quienes se encuentran lesionados y bajo causa judicial con denuncias por los agravios”.