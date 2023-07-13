Aníbal Lotocki fue inhabilitado de manera provisoria para ejercer como médico a causa de la denuncia realizada por Pamela Estefanía Sosa. La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal impuso al acusado la inhabilitación para ejercer la profesión de médico, con carácter cautelar, hasta tanto se resuelva de forma definitiva su situación en esta causa”.

En el documento publicado este jueves, aseguran que “la pena de inhabilitación se fundamenta, principalmente en motivos preventivos especiales y tiene la finalidad de impedir la reiteración de conductas riesgosas, de modo que sea posible neutralizar la incompetencia o abuso que el individuo ha exhibido en la realización de determinada actividad, en el ejercicio de la cual se ha comprobado que ha cometido algún hecho delictivo”.

Fue Pamela Estefanía Sosa quien impuso un recurso de casación para que la Justicia le impidiera al cirujano seguir atendiendo a personas. Aníbal Lotocki está condenado a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer sus funciones por la causa en su contra iniciada por Silvina Luna , Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefy Xipolitakis por “lesiones graves”.

Aníbal Lotocki sobre la salud de Silvina Luna: “No es culpa mía”

Mientras Silvina Luna lucha por su vida en la terapia intensiva del Hospital Italiano, Aníbal Lotocki, a quien ella denunció por mala praxis y que se encuentra condenado a cuatro años de prisión por “lesiones graves”, disfrutó de una tarde familiar en el tradicional Circo Rodas.

Pero la calma y la diversión del evento se rompieron cuando un grupo de personas increpó al polémico esteticista preguntándole sobre las denuncias que pesan en su contra y sobre el estado de salud de la modelo.

“Silvina Luna se está muriendo ¿qué tenés para decir?”, se le escucha preguntar a un hombre que filmó el tenso momento. “Lo lamento mucho, por supuesto”, respondió fríamente Lotocki. El sujeto insistió y le preguntó sobre Gabriela Trenchi, una de las denunciantes, que dijo que por culpa suya tiene complicaciones de salud. “Sí, pero es mentira. No es por mi culpa. Eso está en la condena, que se desvinculó la enfermedad de Gabriela Trenchi”.