Martín Ojeda, figura de Orlando City desde hace varias temporadas, y Antoine Griezmann, fichaje estelar de la franquicia en el último mercado de pases, comienzan a fusionar como dupla de atacante y convirtieron los goles en el encuentro amistoso disputado ayer en el Texas Health Mansfield Stadium.

Ambos tantos fueron muy similares con zurdazos rasos y esquinados al segundo palo.