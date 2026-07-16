SOCIOS DENTRO DE LA CANCHA
La dupla Martín Ojeda – Antoine Griezmann empieza a darle resultados a Orlando City
El gualeguaychuense y el astro francés convirtieron en la victoria del conjunto de La Florida sobre Dallas FC 2 a 1, en un amistoso de pretemporada, previo a la reanudación de la MLS.
Martín Ojeda, figura de Orlando City desde hace varias temporadas, y Antoine Griezmann, fichaje estelar de la franquicia en el último mercado de pases, comienzan a fusionar como dupla de atacante y convirtieron los goles en el encuentro amistoso disputado ayer en el Texas Health Mansfield Stadium.
Ambos tantos fueron muy similares con zurdazos rasos y esquinados al segundo palo.
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