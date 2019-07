La dura respuesta de Morena Rial al padre de su hijo: "Se olvida cuando nos golpeaba, hijito"

“Nosotros seguimos riéndonos y viviendo la vida, es tarde para llantos. Cada uno debería valorar lo que tiene cuando lo tiene a su alcance, no cuando ya dejó de ser alguien en la vida de la otra persona. Pero solo aviso que con violencia familiar nadie es buen padre. Qué lástima esta situación, pero es la que toca hoy. Los que siempre estuvieron saben cómo son las cosas, y los de afuera son de palo”, continuó Morena.

“Hoy soy la mala de la película yo, como siempre quiso que lo sea tu padre, hijito de mi vida, pero eso sí, se olvida cuando nos golpeaba, salía a bailar dejándonos tirados todas las semanas y volvía borracho y nos insultaba o nos insultaba durante el día, bebé. Cuando se acostaba con otras y nos decía que estaba ‘trabajando’... Ya vas a crecer y vas a entender, y hay testigos... Mamá te ama incondicionalmente y siempre va a estar a tu lado. Les mandamos un besito a los que no saben la historia e igual critican”, concluyó la joven.

Horas antes, Ambrosioni había publicado: “Mi hijo no es un trofeo de guerra como lo están usando. ‘El interés superior del niño’ incluye al padre y la madre. Yo no intento seducir, no manipulo. Solo callo mientras se dicen miles de cosas de mí. Me siento acorralado. ¿El hombre siempre es el violento? ¿La mujer nunca lo es? ¿No es violento impedir o manipular a través del poder que no pueda ver a mi hijo? ¿Los acuerdos no se respetan?”, escribió el joven.