La dura situación de los tambos familiares de Gualeguaychú y alrededores

El precio de equilibrio es de $25,86 por litro de leche. Preocupación en la provincia por la situación de los pequeños y medianos productores. Un tambero de Gualeguaychú dijo que se sostiene porque la explotación la lleva adelante con su familia. La Federación Agraria Entre Ríos pidió que se conforme una mesa de concertación amplia.

Tiempo atrás entrevistamos a Marcos Valcarenghi, empresario y productor lechero de Gualeguaychú quien advirtió que en los últimos meses se estaba trabajando a pérdida, por debajo de los costos en un establecimiento dedicado íntegramente al tambo y que genera mano de obra calificada en sus instalaciones con gente que trabaja, en su mayoría de Urdinarrain, en un establecimiento de gran escala.

Por su parte, Luis Sittner, tambero de la Zona Rural de Las Piedras, de pequeña escala, que sigue el paso de sus padres que llevaban la leche en tumberos hasta la ruta 20 donde la pasaba a buscar un camión de la desaparecida cooperativa Tambera (COTAGU), señaló que sigue en el rubro “porque hacemos todo en familia, lo que nos permite achicar costos, aunque los mismos se tornan cada vez más inviables”.

El productor ordeña dos veces en el día con su esposa y dos hijas en una tarea rutinaria y desgastante, dado que se ordeña todos los días del año, soportando las inclemencias del tiempo en las estaciones más extremas del año. Frío que congela las manos en las madrugadas de invierno, y un sol que quema y agota en las tórridas tardes de verano.

Indicó que “trabajamos en una menor escala con cero rentabilidad, siendo los factores más importantes para que esto ocurra el aumento de los insumos y una sequía que nos está castigando muy duro y un litro de leche que no se mueve, en sus valores, hace casi un año, cuando es de público conocimiento que todo sube. “Dijo que “la vamos a seguir peleando y si no se puede veremos que hacer”.

Recordó que “tambo que cierra, tambo que no abre más”. Razones no le faltan, basta recordar los tambos de Ronconi y Tommassi que en los últimos años cerraron, luego de más de 50 años de trabajo, las tranqueras, también Bohl en Colonia Stauber, Sack en Las Piedras y tantos más en distintos lugares de la provincia para nunca más abrir”.

Por su parte, la Federación Agraria Entre Ríos se reunió con funcionarios provinciales para tratar los graves problemas que atraviesa un sector que arraiga a la gente en el campo y genera mano de obra en la industria y en el comercio.

La comisión de lechería de la Federación Agraria de Entre Ríos, se reunió con el Secretario de Agricultura y Ganadería Lucio Amavet, y el director de Ganadería, Exequiel Alvarenque.

En particular se trató la necesidad de financiamiento, especialmente para capital de trabajo, y las dificultades que hoy tienen las líneas ofrecidas, particularmente en el convenio con el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., tanto por el encuadre de garantías o por tratarse de tasas variables. Es así que se plantearon líneas de financiamiento distintas, especialmente en convenios con las usinas lácteas, que puedan hacer de agentes de retenciones de las cuotas.

En la oportunidad se solicitó una convocatoria, a los fines de, con todos los sectores involucrados en la producción e industria, conformar una mesa de Concertación Amplia en donde se analicen todos los temas y se encuentren soluciones a una serie de problemas, algunos muy graves, que atraviesa el sector lechero.

El informe del Observatorio

El precio de la leche al productor para el mes de noviembre del 2020 fue de $ 20,37/litro (SIGLeA) y $ 20,73/litro (Panel 18 Empresas).

El Costo de Producción (Gastos Directos + Gastos de Estructura + Amortizaciones + Retribución Empresarial – Recuperos) fue de $ 21,96, arrojando una tasa negativa de rentabilidad al Capital del -1,7%.

Si al Costo de Producción le incorporamos una rentabilidad exigida al Capital Promedio Operado del 5% anual, obtenemos un Precio de Equilibrio de $ 25,86 (precio necesario para pagar todos los costos en efectivo, mantener el capital y retribuirlo con esa tasa asignada).

El precio panel 18 fue de $ 20,73/litro, por su parte el Costo de Producción de $ 21,96/litro y el Precio de Equilibrio de $ 25,86/litro.

El precio panel 18 en dólares fue de US$ 0,259/litro, por su parte el Costo de Producción de US$ 0,275/litro y el Precio de Equilibrio de US$ 0,324/litro.

La diferencia entre el precio percibido y el precio de equilibrio es de $ 5,39 y US$ 0,068/litro de leche, alrededor de un 20% menos.

Por tercer més consecutivo la rentabilidad del tambo promedio arroja una tasa de rentabilidad negativa, luego de 21 meses con valores positivos. Cabe aclarar que hay algunas regiones con rentabilidad negativa en los últimos 5 meses.

Se sigue observando una altísima dispersión de costos, precios de equilibrio y rentabilidades entre estratos productivos y entre regiones. El costo presenta un desvío estándar de $ 1,29/litro (5,9% el coeficiente de variación).

Para simplificar el análisis, el Observatorio de la Cadena Láctea calcula el promedio ponderado de todas las regiones (10) y de todos los estratos productivos (3 por región) del tambo modal (sistema productivo más frecuente).

Además, y como una forma que permita realizar comparaciones internacionales se efectúa el mismo análisis también en dólares por litro de leche.

Rentabilidad

Cuando el precio comienza a superar al Costo de Producción, se genera Ingreso al Capital positivo y por ende Rentabilidad. La decisión de evaluar otra alternativa como destino del capital, surge de comparar la tasa de rentabilidad de la producción de leche y la tasa de la inversión alternativa.

Al comparar el Ingreso al Capital generado por el Caso Modal Promedio Ponderado con el Capital Promedio Operado (tierra, animales, maquinarias, bienes de uso y circulante), da una tasa de rentabilidad del -1,7% La rentabilidad ponderada de las diez regiones por estrato fue de -2,5%, -1,5% y -1,3% para el tambo chico, mediano y grande, respectivamente.

Por su parte, el costo de producción se vincula en diferentes proporciones con estos tres componentes: leche (mano de obra de ordeño y alquileres, por ejemplo), inflación (para algunos bienes y servicios no transables en el exterior) y variación en el dólar (semillas, agroquímicos, fertilizantes, suplementación, tasa de interés, etc.).

La rentabilidad fue 0,5 puntos porcentuales inferior respecto al mes anterior y -4,4 con respecto a noviembre de 2019.

Precio de Equilibrio

Si al Costo de Producción le incorporamos una rentabilidad exigida al Capital Promedio Operado del 5% anual, obtenemos el Precio de Equilibrio (precio necesario para pagar todos los costos en efectivo, mantener el capital y retribuirlo con esa tasa asignada).

El OCLA concluye en que «si suponemos una tasa de rentabilidad exigida al capital del 5%, se debería generar un Ingreso Neto por hectárea que dividido por los 7.950 litros de leche de productividad promedio, deberían generar un valor de costo de oportunidad al capital promedio operado de $ 3,90/litro de leche. Por lo tanto, el Precio de Equilibrio sería en este supuesto de $ 25,86/litro de leche ($ 21,96 de Costo Total + $ 3,90 de Rentabilidad al Capital), unos US$ 0,324/litro».