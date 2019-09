La ecologista de 16 años que dejó perplejos a los congresistas estadounidenses

La joven activista sueca Greta Thunberg pidió este miércoles a los miembros del Congreso estadounidense que se ahorren sus elogios y actúen antes de la catástrofe del cambio climático: "No queremos sus elogios ni ser invitados para escucharlos decir que somos geniales y una fuente de inspiración. Ahórrense todo eso si después no hacen nada", dijo Thunberg con una dureza inesperada por la audiencia. Cuando un senador la desafió pidiéndole propuestas, su palabra fue todavía más dura. "No deben pedirme respuestas a mí, solo soy una estudiante", dijo. "Se las deben a pedir a los expertos, a los científicos, son ellos a quienes deben escuchar". "Basta de inacción. Es a la ciencia a quien deben escuchar", ratificó Thunberg mirando fijamente a demócratas y republicanos. Citó el informe de GIEC, un grupo de expertos internacionales sobre el clima, que advertía en 2018 que para contener el calentamiento climático, las emisiones de CO2 tenían que reducirse 45% mucho antes de 2030 y que el mundo debería adquirir la neutralidad de carbono en 2050. Thunberg contó que conoció gente cuyos barrios enteros fueron destruidos por catástrofes naturales "acentuadas por la crisis climática" y advirtió: "esto no hará más que empeorar si postergamos nuestro accionar". "No se trata de posturas políticas sino de ciencia" declaró la adolescente, cuya inquietud por el futuro del planeta comenzó a sus ocho años, y le provocó depresión. Más tarde fue diagnosticada con síndrome de Asperger, síndrome obsesivo compulsivo y mutismo selectivo.