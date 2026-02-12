Esta mañana en Ahora Cero Radio, la Reina del Carnaval 2025 Felicita Fouce confirmó que el evento en el que se eligirá a la próxima soberana de nuestra fiesta popular será el viernes 20 de febrero. Como no podía ser de otra manera, se realizará en el emblemático Corsódromo “José Luis Gestro”.

“Entiendo que van a estar presentándose las pasistas con las batucadas y los embajadores de cada comparsa. Creo que la elección de la Reina es el evento por excelencia en el que todos los carnavaleros nos reunimos en el mismo lugar y damos nuestro apoyo, primero a cada una de las reinas y, en segundo lugar, a quien va a ser nuestra representante”, expresó, mostrando su entusiasmo por uno de los momentos más significativos para los fanáticos del Carnaval.



Fouce, que fue Reina de Marí Marí en la edición anterior, también manifestó: “Tenemos cuatro hermosas personas representando a las cuatro comparsas, y sea quien sea la que vaya a ser la Reina del Carnaval, creo que nuestro Carnaval va a quedar en las mejores manos”.