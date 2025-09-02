En el medio del escándalo por los audios y las acusaciones cruzadas entre el Gobierno y la oposición, el lunes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que la filtración de los mensajes de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, podrían estar vinculados a servicios de inteligencia rusos y venezolanos.

Al respecto, la embajada rusa en Argentina, encabezada por Dmitry Feoktistov, rechazó de manera categórica esa versión. “Lamentamos observar que, en el contexto de otro escándalo político interno de gran repercusión mediática, nuestro país vuelve a ser mencionado de forma negativa”, expresó el organismo en un comunicado.

Y agregó: “El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo. No se han aportado pruebas y consideramos estas acusaciones infundadas y falsas”.

En ese marco, la embajada sostuvo que Rusia busca “una cooperación equitativa y mutuamente respetuosa con Argentina, en el marco de una asociación estratégica integral basada en la amistad entre los pueblos”.

Además, recordó que en octubre se cumplen 140 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y pidió que ese aniversario se celebre en un clima de respeto y no bajo “la influencia de una historia de espionaje ficticia”. (Fuente: APFDigital)