La emoción de Damián Betular al recordar a Agustina Fontenla en Bake Off

La rionegrina participó de la segunda edición y llegó a ser una de las cuatro finalistas, pero fue su deseo de superación lo que le ganó el cariño de los jurados, que la despidieron con profundo dolor en las redes sociales, y por eso Damián Betular quiso homenajearla dentro del ciclo.

“Así termina el primer programa de Bake Off Argentina, y no queremos dejar de mencionar, y enviar un fuerte abrazo y un fuerte beso, a una persona que ha sido muy, pero muy importante en esta carpa”, anunció Paula Chaves, antes de darle la palabra a Damián Betular. “El año pasado, en esta misma carpa se realizó la segunda temporada de Bake Off y la gran ganadora de nuestros corazones fue Agus Fontenla”, reconoció el pastelero.

“Es muy difícil de que hoy ya no esté entre nosotros, pero quiero que, en cada uno de sus sueños, y en cada torta que nos traigan acá adelante, Agus esté presente. Así que le mandamos un beso enorme a su familia, y nunca va a dejar de estar en nuestros corazones”, adelantó Damián Betular. “Fue muy importante para el público y para nosotros, y está acá con nosotros”, cerró Paula Chaves, antes de dar por concluida la edición.