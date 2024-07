El defensor entrerriano, Lisandro Martínez, anotó hoy en la victoria por penales ante Ecuador por los cuartos de final de la Copa América su primer gol con la Selección Argentina y contó sus sensaciones. "Tengo una emoción increíble de haber hecho mi primer gol con esta camiseta y es una sensación única", inició el defensor gualeyo.



Al referirse a la jugada en la que se produjo el tanto reconoció que fue preparada: "Walter (Samuel, integrante del cuerpo técnico) me había dicho que en el córner vaya al segundo palo y fue lo que hice, ahí la vueltita y me quedó justa". Cuando le consultaron a quien le quería dedicar el gol, dijo que a mucha gente pero en especial a sus abuelos que lo "ven desde el cielo".



Sobre la incertidumbre que se generó de algunos segundos sobre si había ingresado toda o no afirmó: "En ningún momento dudé, la vi que había entrado y fui a festejar".



Al analizar el encuentro aseguró que jugaron como se identifican "el barrio y el potrero". "No se podía jugar muy bien, pero nos adaptamos todo el tiempo y cuano no se puede jugar metemos, no hay problema y cuando tenemos que jugar, vamos a jugar", afirmó.

LISANDRO MARTÍNEZ Y EL GOL DEDICADO A SUS ABUELOS 🥹💛 ¡Qué grande sos, Licha!



“PASAMOS A SEMIS Y ESO ES LO IMPORTANTE” 🇦🇷 pic.twitter.com/84iiZpMdwX — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) July 5, 2024