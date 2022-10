“Es una etapa, más allá de la tristeza, tengo una paz interna muy sentida que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en estos años, solamente me hace sentir muchísimo orgullo. La palabra que quiero destacar es orgullo porque hemos vivido muchísimas cosas a lo largo de estos tres años. Hermosas y otras no tanto, pero que hacen a la esencia de un grupo de gente que siente y va hacia adelante, y no claudicó nunca”.

Acongojado, al borde del llanto, así se despidió Marcelo Gallardo de River Plate. El entrenador comunicó en conferencia de prensa que no seguirá al frente del equipo en 2023, por lo que terminará su función en diciembre próximo. El Muñeco se convirtió en los últimos años en el DT más laureado de la historia millonaria, por lo que fue reconocido en todo momento por el hincha. Ese afecto constante se le cruzó por la cabeza a la hora de afrontar la conferencia.

“Quiero agradecerle al hincha. Asumí en 2014, en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego, sobre todo en estos años, será un recuerdo imborrable para mí. Agradecerles de todo corazón por semejante muestra de amor y afecto que han tenido conmigo y todo mi grupo de trabajo. Si bien voy a terminar mi vínculo contractual como corresponde, como lo he pensado siempre, terminarlo como debe ser, es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente decirles gracias, por todo el afecto y el amor que me brindaron. Muchas gracias a todos”, fue el mensaje directo al corazón de todos los riverplatenses.

Anoche River derrotó 2-1 a Platense en el Monumental y llamativamente Gallardo se había ido otra vez sin dar declaraciones ante la prensa. Luego del encuentro, se reunió con Jorge Brito para adelantarle la decisión que había tomado en las últimas horas. Y esta mañana se armó la conferencia en la que hizo pública su determinación: ”Es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Sabía que iba a ser un momento delicado para expresarme. Haré una breve pausa”.

Apenas ocho minutos le bastaron a Gallardo para exponer ante las cámaras y micrófonos y anticipar su adiós. Acompañado por Enzo Francescoli, Jorge Brito y Matías Patanian, el estratega de 46 años procedió a abrazar a cada uno de ellos y además les dio la mano a los periodistas que se habían apostado en el lugar. El domingo (desde las 20:30 en el estadio Monumental) afrontará su último encuentro como local ante el público de River. Será ante Rosario Central por la Fecha 26 de la Liga Profesional.