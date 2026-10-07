Lionel Messi se retiró de la Selección argentina este martes en el amistoso que terminó con un triunfo 3-0 ante Benín. Al terminar el encuentro, les habló a los más de 80 mil hinchas que colmaron el estadio Monumental y dio un discurso cargado de emoción.

“Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones. No queda más que agradecer. Fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta por más de 20 años. Hasta en los peores momento, tuvimos que luchar pelear, dar el máximo, querer estar siempre. Les juro que me gustaría venir toda la vida. Jugar en la Selección es lo más lindo que te puede pasar”, dijo el capitán.

El rosarino también hizo mención al último Mundial, aseguró que “no pasó nada raro” en la final y destacó al público argentino. “Siempre somos locales en todos lados”, sostuvo.

“Es el día más triste de mi carrera, los voy a extrañar, voy a extrañar defender los colores de la Selección, pero ahora voy a estar de su lado”, señaló.

“Van a venir momentos duros y ahí tenemos que estar acompañando más que nunca. En la última charla les dije que para conseguir objetivos hay que hacer grupos fuertes y unidos. Hay gente que quiere ver mal a la Selección”.

Y, con algo de humor, cerró: “Estoy hablando más que nunca. No quiero dejar la cancha. Soy un agradecido de ser argentino, estoy orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes”.

El capitán fue el autor de uno de los tantos de la noche. Marcó de penal y le puso el broche de oro al resultado. La cuenta la habían abierto Nicolás Otamendi, que también se retiró del conjunto nacional, y Nico Paz.

Fuente: TN